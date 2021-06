Ambasada USA w Polsce promuje ideologię LGBT w serwisach społecznościowych

W związku z „miesiącem dumy LGBTQI+”, ambasada USA w Polsce prowadzi w mediach społecznościowych intensywną kampanię, promującą ideologię LGBT. Zachęca m.in. do udziału w prelekcji na temat „historii amerykańskiego ruchu LGBTQI+”, opłacając przy tym promocję postów.

W związku z obchodzonym w czerwcu w USA tzw. miesiącem dumy LGBT, amerykańska ambasada w Polsce prowadzi w tym temacie kampanię w mediach społecznościowych. W ubiegłą sobotę na profilu facebookowym ambasady zamieszczono wpis zachęcający do wzięcia udziału w prelekcji na temat „historii amerykańskiego ruchu LGBTQI+”. Poprowadzi je znany i popularny amerykański dziennikarz, aktywista gejowski i promotor ideologii LGBTQ, Eric Marcus.

„Dołącz do wirtualnego wydarzenia, podczas którego dziennikarz i autor Eric Marcus odtworzy dla nas historię amerykańskiego ruchu LGBTQI+ w wyjątkowych nagraniach archiwalnych wypowiedzi uczestników tego ruchu. Eric stworzył i prowadzi nagradzany podcast Making Gay History. Jest również założycielem i prezesem Stonewall 50 Consortium. Wydarzenie odbędzie się w j.angielskim” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Dodajmy, że wydarzenie to jest na Facebooku sponsorowane, a za jego dodatkową promocję zapłaciła Ambasada USA w Polsce.

Z kolei w poniedziałek na tym samym profilu ambasady przedstawiono, w progejowskim kontekście, zastępcę jej rzecznika prasowego, Chada Houghtona. Zaznaczono m.in., że ma „męża”.

„Wcześniej był asystentem w Biurze Spraw Europejskich i Euroazjatyckich oraz oficerem ds. kultury w Rangunie w Birmie. Pierwszą placówką Chada w Służbie Zagranicznej było Monterrey w Meksyku, gdzie poznał swojego męża i gdzie powitali w rodzinie swojego psa Prue” – napisano.

Dzień później, w kolejnym wpisie, amerykańska ambasada w Polsce twierdziła m.in., że „od 5 do 10% młodzieży LGBTQI + próbowało popełnić samobójstwo”.

„Chcielibyśmy bezpośrednio zwrócić się do tych z Was, którzy zmagają się z trudnościami związanymi z orientacją seksualną lub identyfikacją płciową – nie jesteście sami. Macie wsparcie milionów osób z całego świata” – zaznacza ambasada USA w Polsce.

Jak pisaliśmy, we wtorek 1 czerwca ambasada USA w Warszawie oficjalnie wywiesiła na swoim maszcie tęczową flagę ruchu LGBT, obok flagi Stanów Zjednoczonych. „Czerwiec to Miesiąc Dumy LGBTQI+ #Pride2021! Uprzedzenia, przemoc, dyskryminacja i stygmatyzacja osób LGBTQI+ musi dobiec końca – koniec, kropka. W geście solidarności i wsparcia dla wszystkich przedstawicieli środowiska LGBTQI+ w Polsce przez cały miesiąc przed naszą Ambasadą będzie z duma powiewała tęczowa flaga. Nie jesteście sami” – czytamy we wpisie zamieszczonym przez amerykańską ambasadę.

1 czerwca prezydent Joe Biden, który określa się jako katolik, wydał oświadczenie z okazji „Miesiąca Dumy Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Osób Transpłciowych i Queerów, 2021″. KAI zwraca uwagę, że prezydent podkreślił w nim, iż jest to okazja do świętowania godności tych osób oraz wyraził uznanie dla niedawnej decyzji Sądu Najwyższego, który uznał prawo do „małżeństwa” osób tej samej płci oraz orzekł, że federalna ochrona praw obywatelskich przed dyskryminacją ze względu na płeć w miejscu pracy rozciąga się również na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Przypomnijmy, że ambasady USA od dawna wywieszają flagi ruchu LGBT, lecz jeszcze do niedawna czyniły to nieoficjalnie. Flagi takie teoretycznie nie mogły być wywieszane na masztach, na których powiewała jednocześnie flaga państwowa. Zarządzenie takie wydał jeszcze szef dyplomacji w administracji Donalda Trumpa Mike Pompeo. Sytuacja zmieniła się w kwietniu tego roku, za kadencji nowego prezydenta USA, Joe Bidena. Sekretarz stanu USA Antony Blinken podpisał wówczas zarządzenie, które zatwierdza wywieszanie flag ruchu LGBT przez amerykańskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. Wyznaczył jednak pewne granice działaniom swoich dyplomatów stwierdzając, że USA zabiegają o „prawa LGBT”, lecz jednocześnie nie należy przedstawiać tego wsparcia wskazując na konkretne żądanie zalegalizowania związków homoseksualistów jako małżeństw.

Dodajmy, że Blinken jeszcze w czasie przesłuchania w Kongresie przed zatwierdzeniem na stanowisku szefa dyplomacji obiecywał zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Pompeo w zakresie ekspozycji symbolu homoseksualizmu i transeksualizmu.

Wcześniej zwracaliśmy też uwagę, że choć zarządzenie Blinkena w sprawie ekspozycji symboli ruchu LGBT nadaje im status oficjalności, w praktyce ambasady USA od lat wywieszają tęczowe flagi. Działo się tak również w Polsce w czasach urzędowania Georgette Mosbacher. Dyplomatka z zaplecza Trumpa nie ograniczała się zresztą jedynie do wywieszania tęczowej flagi (co uczyniła także m.in. ambasada brytyjska). W czerwcu 2020 r. nie wahała się wyrażać pretensje wobec prezydenta Andrzeja Dudy za jego krytykę ideologii LGBT, zaś we wrześniu podpisała wraz z dyplomatami innych państw zachodnich list otwarty wyrażający wsparcie dla ruchu LGBT w Polsce. Ponadto, administracja Donalda Trumpa uczyniła agendę LGBT częścią swojej polityki zagranicznej. Za czasów Trumpa doszło też do jej silniejszego propagowania w szeregach amerykańskich sił zbrojnych.

Przypomnijmy, że na początku bieżącego roku prezydent USA Joe Biden wydał memorandum prezydenckie mające na celu rozszerzenie ochrony „praw lesbijek, gejów, biseksualistów, itd. (LGBTQI) na całym świecie”, w tym potencjalnie poprzez zastosowanie sankcji finansowych. Także we wrześniu ubiegłego roku Joe Biden, jeszcze jako kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych zapowiadał, że USA będą „promować prawa LGBT na całym świecie, a nie tylko w domu”. Biden prowadził kampanię pod hasłem przyjęcia ustawodawstwa dotyczącego praw osób LGBT znanego jako „Ustawa o równości” w ciągu pierwszych 100 dni swojej administracji i uczynienia praw LGBT najwyższym priorytetem.

W 2020 roku ambasada USA w Jerozolimie wywiesiła na ogrodzeniu budynku baner wspierający LGBT, który został zdjęty po interwencji władz miasta. Ambasada USA w Rosji również wyeksponowała flagę LGBT (jednak nie na oficjalnym maszcie).

