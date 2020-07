„Altair”: W 2019 roku nastąpił drastyczny spadek polskiego eksportu specjalnego – niemal o 20 proc.

„W 2019 nastąpił dramatyczny spadek poziomu polskiego eksportu specjalnego. W 2018 wysłaliśmy za granicę broń, amunicję i wszelkie produkty specjalnego przeznaczenia obronnego, podlegające procesowi licencjonowania o oficjalnej wartości 486,9 mln euro. Natomiast bilans 2019 na tym polu zamknął się kwotą ok. 390 mln euro” – poinformowała w piątek Agencja Lotnicza Altair.

W 2018 roku wynosił on 486,9 mln euro, w 2019 zaś – jedynie 390 mln euro.

Portal przywołuje, że dla porównania Białoruś w 2018 roku przekroczyła pułap miliarda dolarów pozyskanych z eksportu specjalnego, Serbia – około miliarda USD, Szwecja – 1,2 mld USD, co pokazuje mocne tąpnięcie polskiego sektora zbrojeniowego.

Altair zauważa, że poziom polskiego eksportu specjalnego rósł do 2018 roku, co było spowodowane realizacją kontraktów zawartych wcześniej. „W 2015 wysłaliśmy za granicę towary specjalnego przeznaczenia, co nie znaczy, że wszystkie zostały wyprodukowane w zakładach polskiego przemysłu zbrojeniowego o wartości 420,9 mln euro, w 2016 nastąpiło co prawda tąpnięcie – bilans zamknął się 382,9 mln euro, ale w 2017 było to już 472,2 mln euro, dochodząc w 2018 do wzmiankowanego poziomu 486,9 mln euro. I w 2019 nastąpił zjazd o prawie 100 mln euro, niemal o 20%!” – czytamy.

Eksperci i analitycy rynków zbrojeniowych podkreślają, że procesy uzdrawiające w omawianej branży mają charakter długookresowy. Oczekiwanie na efekty zmian technologicznych, procesy marketingowe, a także trafne inwestycje, trwa latami. Z kolei zaniedbania i uchybienia w omawianej branży przynoszą szybkie, negatywne rezultaty. „Pogłębił się proces spychania nas na margines i wypychania z dotychczasowych rynków w różnych rejonach świata” – zauważa Agencja.

W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, największym odbiorcą polskiej produkcji specjalnej były USA. W praktyce oznacza to jednak eksport sprzętu jedynie wyprodukowanego w Polsce. Ilościowo, najwięcej wyeksportowała Polska statków powietrznych, ich wyposażenia i napędów. W 2019 roku było to 8 zmontowanych w Mielcu Black Hawków.

Na drugim miejscu znalazły się bomby, torpedy, a także pociski rakietowe oraz komponenty do nich. Na kolejnym miejscu znalazła się broń strzelecka o kalibrze do 12,7 mm (zdaniem portalu dotyczy to głównie zakupów kolekcjonerskich w USA).

Kolejnym największym importerem Polski była w 2019 roku Ukraina. Przeważającą kategorią była amunicja i zapalniki, a także pojazdy lądowe.

Trzecie miejsce zajęła Algieria. W przypadku eksportu specjalnego do tego państwa głównymi kategoriami były: sprzęt kierowania ogniem, sprzęt i komponenty do produkcji uzbrojenia, a także statków powietrznych (m.in. dronów).

Na kolejnych miejscach znalazły się Tajlandia i Hiszpania.

