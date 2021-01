Trump o możliwym impeachmencie: „To wywołuje wielki gniew. Nie chcę przemocy”

Donald Trump skomentował plany Demokratów dotyczące usunięcia go z urzędu i pozbawienia prawa do powtórnego startu w wyborach prezydenckich. „To wywołuje wielki gniew. Nie chcę przemocy” – powiedział amerykański prezydent.

Trump odniósł się do planów impeachmentu we wtorek przed odlotem do Teksasu. W wypowiedzi dla reporterów zgromadzonych pod Białym Domem nazwał plany usunięcia go z urzędu „kontynuacją największego polowania na czarownice w historii”.

„To niedorzeczne, to absolutnie niedorzeczne. To stwarza olbrzymi gniew. Robienie tego jest straszną rzeczą. Dalsze podążanie w tym kierunku przez Nancy Pelosi i Chucka Schumera, jak sądzę, spowoduje wielkie zagrożenie dla naszego kraju i wywoła wielki gniew. Nie chcę przemocy” – powiedział Trump. Amerykański prezydent nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, czy sam ustąpi ze stanowiska.

Jak informowaliśmy, przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zagroziła w piątek, że jeżeli Donald Trump nie zrezygnuje natychmiast ze swojego stanowiska, rozpocznie procedurę impeachmentu. Pelosi uważa, że prezydent Stanów Zjednoczonych wywołał „zbrojne powstanie przeciwko Ameryce” podburzając swoich zwolenników do szturmu na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia br.

Według agencji Reutera w środę w Izbie Reprezentantów ma dojść do głosowania nad rozpoczęciem drugiego impeachmentu Donalda Trumpa. Demokraci planują oskarżyć Trumpa o podżeganie do „bezprawnej akcji”. Do wszczęcia procedury wystarczy zwykła większość głosów. Następnie sprawą zajmie się Senat, który rozpoczyna proces prezydenta.

Lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell powiedział, że proces mógłby rozpocząć się najwcześniej 19 stycznia, a więc ostatniego dnia prezydentury Trumpa, ponieważ do tego czasu Senat ma przerwę w obradach. Według niego wcześniejsze zwołanie obrad wymaga zgody każdego ze 100 senatorów. Jednak, jak pisze Reuters, przywódca demokratów w Senacie Chuck Schumer bada możliwość wykorzystania nadzwyczajnych uprawnień w celu wcześniejszego zwołania Senatu. Takie posunięcie wymagałoby zgody jedynie McConnella.

Zdaniem ekspertów od procedury impeachmentu Senat może swobodnie ustalać własne zasady i gdyby chciał, może przeprowadzić proces prezydenta w ciągu jednego dnia.

Jak podaje Reuters, impeachment może posłużyć nie tylko do usunięcia Trumpa z urzędu ale także zabronienia mu ponownego startu w przyszłych wyborach prezydenckich.

Konstytucja USA wymaga dwóch trzecich głosów Senatu, aby skazać i usunąć prezydenta z urzędu. Jednak istnieją dwa historyczne precedensy wskazujące, że do zakazania prezydentowi ponownego startu w wyborach wystarczy zwykła większość w Senacie.

Oznacza to, że Demokraci, którzy przejdą kontrolę nad Senatem pod koniec stycznia, mają realną szansę na uniemożliwienie Trumpowi kandydowania na prezydenta w 2024 roku.

