Al Jazeera: Izraelskie wojsko zalało cementem studnię Palestyńczyków [+VIDEO]

Personel armii izraelskiej został sfilmowany podczas wlewania cementu do źródła wody, które zaopatruje Palestyńczyków w pobliżu miasta Hebron – poinformowała w czwartek Al Jazeera English.

Twitter portalu zmieścił również nagranie z wydarzenia:

Israeli army personnel have been filmed pouring cement into a water source which supplies Palestinians near the city of Hebron ⤵️ pic.twitter.com/Ol9vBpNhIt

