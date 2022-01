81 ton amunicji z USA dotarło na Ukrainę

To już czwarty samolot z pomocą militarną ze Stanów Zjednoczonych, jaki przybył na Ukrainę w ostatnim czasie.

O przybyciu transportu z USA poinformował w piątek wieczorem minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow. Poinformował, że na pokładzie samolotu przybyło 81 ton amunicji różnego kalibru. Dodał też, że kolejne dostawy spodziewane są w przyszłym tygodniu.

„Tym razem czwarty ptak dostarczył na Ukrainę 81 ton amunicji różnego kalibru. W przyszłym tygodniu oczekujemy następnych amerykańskich samolotów z pomocą wojskowo-techniczną, mającą wzmocnić ukraińskie zdolności obronne!” – napisał Reznikow na Twitterze.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next 🇺🇸 planes with military-technical assistance to strengthen 🇺🇦 defense capabilities! 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022