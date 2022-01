148. transport LNG z USA dopłynął do Świnoujścia przed końcem roku

Jeszcze przed końcem roku do gazoportu w Świnoujściu dotarł metanowiec Megara. Statek przywiózł na swoim pokładzie już 148. dostawę gazu LNG. Z kolei w gazociągu jamalskim płynie już gaz wyłącznie do Polski. Niemcy go nie pobierają. Gazociąg Nord Stream 2 czeka na uruchomienie.

Ostatniego dnia roku do gazoportu w Świnoujściu dopłynął 148. już transport gazu LNG – poinformowało PGNiG. To 35. taki transport w 2021 roku. W raporcie kwartalnym PGNiG poinformowało o sprzedaży w kraju 24,05 mld m sześc. gazu w ciągu trzech kwartałów 2021 r. Z importu pochodziło 11,99 mld m sześc. Przetransportowane drogą morską 95 mln m sześć wystarczy na mniej więcej jeden dzień przeciętnego miesięcznego zużycia w Polsce. Nadal głównym źródłem gazu w Polsce jest wydobycie w kraju i import ze wschodu – zwraca uwagę portal Business Insider.

Dane PGNiG za trzeci kwartał 2021 r. wskazują, że kierunek wschodni, czytaj Rosja, to aż 67 proc. importu, a LNG to 24 proc. Do Polski gaz LNG przypływa z Kataru, z USA i z Norwegii. 9 proc. importu stanowił kierunek południowy oraz zachodni. Jest to również gaz z Rosji, ale sprowadzany z Niemiec oraz poprzez gazociągi na Ukrainie i w Czechach. W ciągu roku proporcje zmieniły się na korzyść LNG (w ubiegłym roku import stanowił 20 proc.).

Za pośrednictwem gazoportu w Świnoujściu PGNiG pozyskało w skali dziewięciu miesięcy po regazyfikacji 2,92 mld m sześc. To podobna ilość jak rok wcześniej. Od stycznia do września wydobycie w grupie PGNiG wyniosło 3,59 mld m sześc. Było wyższe rok do roku o 9 proc. W trzecim kwartale 44 proc. wydobycia PGNiG było w Polsce, zaś 56 proc. w Norwegii.

Efektywność sprowadzania gazu z Norwegii wymaga jednak ukończenia gazociągu Baltic Pipe. Ma on mieć przepustowość 10 mld m sześc. gazu rocznie.

Z kolei Gazociąg Jamalski, który biegnie przez Polskę do Niemiec, wykorzystywany jest już od ponad tygodnia jedynie do transportu gazu do Polski. Dane Entsog Transparency Platform wskazują, że od 21 grudnia do Niemiec Jamałem nie dotarł ani jeden metr sześcienny gazu.

Od początku grudnia ub. roku do 17 grudnia wpływało do Polski z Białorusi ponad 410 GWh gazu dziennie (37 mln m sześc.). 240-290 GWh (22-26 mln m sześc.) szło do Niemiec. Aktualnie to już tylko nieco ponad 90 GWh dziennie (8 mln m sześc.). Tyle też pozostaje w Polsce.

W drugiej połowie grudnia ub. roku niemiecki operator systemu przesyłowego Gascade poinformował o rozpoczęciu rewersowego pompowania gazu do Polski. Stało się tak po tym, gdy Gazprom nie złożył wniosku o zarezerwowanie mocy przesyłowych w rurociągu „Jamał”. Spowodowało to, że we wtorek rano fizyczny przepływ gazu przez Jamał w kierunku zachodnim został całkowicie wstrzymany. W środę rano 22 grudnia sytuacja była analogiczna.

Przypomnijmy, że 18 grudnia doszło do radykalnego obniżenia ilości gazu przesyłanego przez Rosjan do Europy przy pomocy rurociągu „Jamał”. Co ciekawe doszło to tego po tym, gdy rosyjski gigant gazowy Gazprom zarezerwował w ostatniej chwili przepustowość gazociągu, aby w nadchodzących dniach przesyłać dodatkowy gaz do Niemiec przez Polskę. Po informacji o tym europejskie ceny referencyjne gazu ziemnego spadły w ubiegły piątek o 15 proc. Obniżenie transportu gazu przez „Jamał” może mieć również związek z rozpoczęciem napełniania kolejnej nitki gazociągi Nord Stream.

Podawaliśmy, że według agencji Bloomberg do Europy płynęło pod koniec roku co najmniej 30 tankowców ze skroplonym gazem ziemnym ze Stanów Zjednoczonych. Medium zwraca uwagę, że ma to związek z kryzysem energetycznym, który spowodował, że ceny gazu osiągnęły rekordowy poziom. Statki przewożą łącznie prawie 5 mln metrów sześciennych LNG.

