Bloomberg: Do Europy płynie 30 amerykańskich tankowców z LNG

Do Europy płynie co najmniej 30 tankowców ze skroplonym gazem ziemnym ze Stanów Zjednoczonych – podała agencja Bloomberg w środę. Medium zwraca uwagę, że ma to związek z kryzysem energetycznym, który spowodował, że ceny gazu osiągnęły rekordowy poziom.

Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że ceny LNG w regionie znacznie przekroczyły ceny w Azji i są 14 razy wyższe niż cena amerykańskiego Henry Hub. Dane żeglugowe wskazują, że dziesięć amerykańskich tankowców z LNG już zadeklarowało Europę jako miejsce docelowe, podczas gdy kolejne 20 ładunków wydaje się przekraczać Atlantyk w drodze do Europy. Prawie jedna trzecia ładunków pochodzi z terminalu eksportowego LNG Sabine Pass LNG firmy Cheniere Energy Inc. w Luizjanie. Statki przewożą łącznie prawie 5 mln metrów sześciennych LNG.

Ceny gazu w Europie biją kolejne rekordy. Informowaliśmy, że cena gazu na holenderskiej giełdzie przekroczyła 180 euro za megawatogodzinę gazu i poziom 2 tys. dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

Przypomnijmy, że w ubiegłą sobotę doszło do radykalnego obniżenia ilości gazu przesyłanego przez Rosjan do Europy przy pomocy rurociągu „Jamał”. Co ciekawe doszło to tego po tym, gdy rosyjski gigant gazowy Gazprom zarezerwował w ostatniej chwili przepustowość gazociągu, aby w nadchodzących dniach przesyłać dodatkowy gaz do Niemiec przez Polskę. Po informacji o tym europejskie ceny referencyjne gazu ziemnego spadły w ubiegły piątek o 15 proc. Obniżenie transportu gazu przez „Jamał” może mieć również związek z rozpoczęciem napełniania kolejnej nitki gazociągi Nord Stream.

Z kolei we wtorek niemiecki operator systemu przesyłowego Gascade poinformował o rozpoczęciu rewersowego pompowania gazu do Polski. Stało się tak po tym, gdy Gazprom nie złożył wniosku o zarezerwowanie mocy przesyłowych w rurociągu „Jamał”. Spowodowało to, że we wtorek rano fizyczny przepływ gazu przez Jamał w kierunku zachodnim został całkowicie wstrzymany. W środę rano 22 grudnia sytuacja była analogiczna.

bloomberg.com / Kresy.pl