​Stopa bezrobocia w Polsce w styczniu wzrosła do 6,5 proc.

W porównaniu z grudniem ubiegłego roku, w styczniu 2020 r. szacowana stopa bezrobocia w Polsce była wyższa o 0,3 proc. – podał resort pracy. Zaznaczono, że notowany obecnie wzrost ma charakter cykliczny.

Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, szacowana stopa bezrobocia w styczniu 2021 roku wyniosła 6,5 proc. W porównaniu z grudniem 2020 roku oznacza to wzrost o 0,3 pkt proc. Jednocześnie, w skali roku wyniósł on 1 pkt. proc. W styczniu 2020 roku, jeszcze przed początkiem pandemii, bezrobocie w Polsce wynosiło 5,5 proc.

Miniony grudzień był czasem, gdy pierwszy raz od kilku miesięcy w Polsce wzrosła, choć w niewielkim stopniu, stopa bezrobocia – z 6,1 proc. do 6,2 proc.

Według resortu rozwoju, pracy i technologii, w styczniu tego roku liczba bezrobotnych wyniosła 1 mln 89,6 tys. osób. W porównaniu z końcem 2020 roku to o 43,2 tys. osób więcej.

Jak podano, obecny wzrost bezrobocia ma charakter cykliczny i wiąże się m.in. z brakiem prac sezonowych czy końcem programów aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Przypomniano, że analogiczny wzrost bezrobocia, tj. o 0,3 pkt. proc., odnotowywano również a latach 2018-2019. Natomiast wcześniej zmiana w porównaniu do grudnia była jeszcze większa.

Wcześniej pisaliśmy, że według prognoz Konfederacji Lewiatan, na koniec 2021 roku stopa bezrobocia w Polsce wzrośnie do ok. 7,3-7,5 proc. Miałyby na to wpłynąć spodziewane zwolnienia w sektorach najmocniej dotkniętych skutkami pandemii – zarówno przez administracyjne obostrzenia, jak i zmianę zachowań konsumenckich, czyli m.in. w gastronomii i zakwaterowaniu, branży fitness, turystyce, rozrywce. Wyjątkiem ma być sektor produkcji, logistyki i transportu, gdzie prognozuje się utrzymanie sytuacji z początku 2020 roku, a nawet pewien wzrost. Wzrost bezrobocia miałby w tym kontekście wiązać się m.in. z brakiem płynnego przejścia od zatrudnienia w usługach do pracy przy produkcji. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw miałoby wzrosnąć w przyszłym roku o ok. 6 proc. w ujęciu rok do roku.

