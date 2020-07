Eurostat: bezrobocie w Polsce jednym z najniższych w UE, na Litwie dużo gorzej

W czerwcu br. bezrobocie w Polsce było jednym z najniższych w skali Unii Europejskiej (3 proc.), a na Litwie – jednym z najwyższych (9,4 proc.) – wynika z danych Eurostatu.

Według nowych danych Eurostatu, opublikowanych w czwartek, w czerwcu 2020 roku bezrobocie w Polsce było jednym z najniższych w Unii Europejskiej i wynosiło 3 proc (520 tys.), czyli 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Sytuacja na rynku pracy była, według tej agencji, lepsza w zasadzie tylko w Czechach (2,6 proc. bezrobotnych). Oprócz Czech i Polski, w czołówce są także Niemcy, Malta i Holandia z nieco ponad 4-procentowym bezrobociem.

Jednocześnie, bezrobocie na na Litwie należało do największych w Unii Europejskiej i wyniosło w czerwcu 9,4 proc. (139 tys. osób). To oznacza wzrost o 3,2 pkt. proc. w skali roku, o 0,1 pkt. proc. w ciągu miesiąca, a zarazem o 2,8 pkt proc. (o 42 tys.) od początku pandemii, czyli od marca br.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Większe bezrobocie niż na Litwie zarejestrowano jedynie na Cyprze (9,8 proc.), Łotwie (10,1 proc.) i w Hiszpanii (15,6 proc.), natomiast niewiele niższe (9,3 proc.) było w Szwecji.

Najnowszych danych nie przedstawiła Estonia, przy czym w maju bezrobocie w tym kraju było na poziomie 7 proc., czyli o 2 pkt. proc. wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, to, jak podaje Eurostat, bez pracy było 7,1 proc., a w strefie euro – 7,8 proc. Bezrobocie w Unii Europejskiej w czerwcu nieznacznie wzrosło w porównaniu z majem, o 0,1 proc. W sumie w całej UE bez pracy pozostaje nieco ponad 15 mln osób, z czego ponad 12,5 mln w strefie euro.

Bezrobocie wśród młodzieży w wieku do 25 lat na Litwie wzrosło w ciągu roku do 18,9 proc., o 8,6 pkt proc. W Polsce w porównaniu z majem br. bezrobocie w tej grupie wzrosło o 0,5 pkt. proc., (9,5 proc.; 118 tys.), ale jest zarazem o 1,3 pkt. proc. niższe niż przed rokiem. W skali UE wskaźnik bezrobocia wśród młodych wzrósł o 1,9 proc. – do 16,8 proc. Ogólnie, w czerwcu pracy na Litwie nie miało 139 tys. osób, w tym 20 tys. stanowiła młodzież w wieku do 25 lat.

W przypadku Hiszpanii, według Eurostatu w czerwcu br. bez pracy było aż 40,8 proc. młodych do 25 roku życia, czyli o ponad 8 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zaznaczmy, że Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Tym samym jest to inna metodologia obliczania bezrobocia niż ta stosowana w Polsce. W naszym kraju rząd oraz różne instytucje kierują się raczej statystykami GUS. Według nich, w maju stopa bezrobocia wyniosła 6,0 proc., co oznacza ponad 1,011 mln osób i najgorszy wynik od lutego 2019 roku.

Czytaj także: Wzrost bezrobocia w UE. Dane Eurostatu dla Polski lepsze niż GUSu

Zobacz: Prawie 10 proc. Polaków, w tym blisko 20 proc. młodych, rozważa emigrację zarobkową

ec.europa.eu/eurostat / wilnoteka.lt / Kresy.pl