Zniszczony rosyjski czołg stanął przed ambasadą Rosji w Berlinie [+FOTO/VIDEO]

Analitycy ISW odnieśli się w najnowszym raporcie (21.02) do ujawnionego przez międzynarodowy zespół dziennikarzy dokumentu, który maił powstać na Kremlu. Wynika z niego, że latem 2021 r. Moskwa posiadała plan "wchłonięcia" Białorusi do 2030 r. Przewiduje on działania, które mają doprowadzić do pełnej kontroli tego kraju przez Moskwę. "NATO powinno poważnie uwzględniać w swoich planach, że w przyszłości będzie mieć do czynienia z Białorusią w pełni kontrolowaną przez Rosję" - pisze Instytut.

Jak prognozuje ISW, Putin będzie dążył do zapewnienia rosyjskiej kontroli nad Białorusią, bez względu na wynik wojny na Ukrainie. Analitycy uważają, że oznacza to przyszłą zmianę "krajobrazu bezpieczeństwa" na wschodniej flance NATO.