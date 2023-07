Zełenski oczekuje perspektywy czasowej przystąpienia do NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uznał za oczywistość, że na rozpoczętym szczycie NATO w Wilnie jego państwo powinno otrzymać harmonogram przystąpienia do tego sojuszu.

Jak napisał we wtorek na Twitterze Zełenski – „Ukraina będzie reprezentowana na szczycie NATO w Wilnie. Bo chodzi o szacunek. Ale Ukraina też zasługuje na szacunek. Teraz, w drodze do Wilna, otrzymaliśmy sygnały, że pewne sformułowania są omawiane bez udziału Ukrainy.” Zaznaczył przy tym, że za przejaw szacunku ” dotyczy zaproszenia do NATO, a nie członkostwa Ukrainy”.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023