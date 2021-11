Zełenski apeluje do Senatu USA w sprawie sankcji na Nord Stream 2

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował na Twitterze, aby Senat USA poparł sankcje wobec rurociągu Nord Stream 2 – poinformował portal Yahoo News.

„Trzeba na zawsze powstrzymać szantażowanie Europy gazem. Jesteśmy wdzięczni Izbie Reprezentantów za uwzględnienie poprawki NDAA, która zatrzyma Nord Stream 2. Prosimy wszystkich przyjaciół Ukrainy i Unii Europejskiej w Senacie USA o poparcie tej poprawki na poziomie Senatu” – napisał.

Blackmailing Europe over gas must be stopped forever. We’re grateful to the House 🇺🇸 for including an #NDAA amendment that will stop Nord Stream 2. Asking all friends of 🇺🇦 and 🇪🇺 in the US Senate to now back this amendment at the Senate level.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021