Zatrzymano nielegalnych imigrantów z Syrii i “kuriera” z Ukrainy. Jechali do Niemiec

Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali siedmiu nielegalnych imigrantów z Syrii. Wpadli w ręce policjantów wraz z kierowcą, obywatelem Ukrainy.

Straż Graniczna poinformowała o zdarzeniu w środę. “27 października funkcjonariusze SG z Zielonej Góry-Babimostu przyjęli od krośnieńskich policjantów siedmiu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce. Przekazani obcokrajowcy zostali zatrzymani przez policjantów 25 października podczas kontroli drogowej w m. Brzózka. Kierowca BMW 43-letni Ukrainiec, który przewoził migrantów zwrócił na siebie uwagę policjantów z powodu zbyt szybkiej jazdy w terenie zabudowanym” – podaje SG.

Ustalenia Straży Granicznej wskazują, że cudzoziemcy pochodzą z Syrii, a do Polski dotarli z zamiarem przedostania się do Niemiec. “Z uwagi na nielegalny pobyt w naszym kraju, Syryjczyków zatrzymano oraz wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, wszyscy zostali objęci dozorem Straży Granicznej” – czytamy.

Obywatel Ukrainy został z kolei zatrzymany za udzielenie pomocy Syryjczykom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Odpowie dodatkowo za przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa w liczbie większej niż jest to przewidziane w dowodzie rejestracyjnym, za które policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Decyzją sądu wobec obywatela Ukrainy zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG też dominowali obywatele Ukrainy i Gruzji.

Z kolei wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

nadodrzanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl