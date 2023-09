Zaprezentowano pierwszy samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW dla Polski [+FOTO]

W Szwecji odbyła się oficjalna prezentacja pierwszego z dwóch samolotów samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW dla Polski.

In a ceremony today in Sweden, we unveiled the first 340 AEW system to the Polish customer. The solution, presented only two months after the order, will provide Poland’s Armed Forces with a national asset to reinforce territorial integrity and national security. #AEWC pic.twitter.com/TRo94IyjoV

