Przewodniczący parlamentu Węgier Laszlo Koever ostrzegł przed planowanym wejściem Szwecji i Finlandii do NATO. Wyraził opinię, że akcesja tych państw do Sojuszu zwiększy prawdopodobieństwo konfliktu militarnego. W nadchodzącym tygodniu węgierska delegacja parlamentarna odwiedzi Finlandię i Szwecję. Rozmowy będą dotyczyły przystąpienia obu krajów do NATO.

W piątek Koever udzielił wywiadu stacji telewizyjnej HirTV. Wyraził opinię, że Szwecja i Finlandia tak długo nie będą gotowe do wejścia do NATO, jak długo nie zaakceptuje tego formalnie Turcja. Przewodniczący węgierskiego parlamentu zarzucił NATO i Unii Europejskiej, że nie robią nic, by przywrócić pokój na Ukrainie. „Dostarczając broń stały się częścią konfliktu” – powiedział.

Wyraził opinię, że obecnie obserwuje się „podobieństwo z okresem przed pierwszą i drugą wojną światową”.

„Musimy jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego (…) i osiągnąć kompromis uwzględniający zarówno integralność terytorialną Ukrainy, jak i oczekiwania Rosji w zakresie bezpieczeństwa” – stwierdził.

Jego zdaniem Szwecja i Finlandia przez lata wyrządzały „wymierne szkody” interesom Węgier. „Na instytucje europejskie wywierana jest presja, aby nie wypłacały Węgrom unijnych dotacji” – powiedział.

Odniósł się w ten sposób do formułowanych przez Szwecję i Finlandię zarzutów wobec Węgier w kwestii tzw. praworządności.

W nadchodzącym tygodniu węgierska delegacja parlamentarna odwiedzi Finlandię i Szwecję. Rozmowy będą dotyczyły przystąpienia obu krajów do NATO.

1 marca węgierski parlamentu rozpoczął debatę nad przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO. Oczekuje się jednak, że zagłosuje nad protokołami akcesyjnymi dopiero w drugiej połowie marca.

Węgry są ostatnim obok Turcji krajem Sojuszu, który nie zatwierdził jeszcze przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO.

Turcja wznowi rozmowy z dwoma krajami nordyckimi 9 marca.

irtv.hu / hmetropol.hu / wnp.pl / Kresy.pl