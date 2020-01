Polska i Litwa zacieśniają współpracę wojskową

Podczas wizyty w Wilnie szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Obaj podpisali dokumenty zacieśniające polsko – litewską współpracę militarną, w tym notę o afiliowaniu polskiej 15. Brygady Zmechanizowanej i litewskiej brygady zmechanizowanej Geležinis Vilkas do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód.

W środę w Wilnie szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z litewskim ministrem obrony, Raimundasem Karoblisem. Miało to miejsce w ramach pierwszego posiedzenia Litewsko – Polskiej Rady Ministrów Obrony.

Jak podaje portal Wilnoteka, obaj ministrowie omówili konkretne działania, mające przyczynić się do bezpieczeństwa w regionie. Dotyczą one przede wszystkim współpracy wojskowej w celu zapewnienia obrony wspólnego regionu przygranicznego, czyli tzw. Korytarza Suwalskiego. Ponadto, omówiono też możliwości integracji przestrzeni powietrznych i systemów obronnych Polski i Litwy oraz dążenie do stałej obecności wojsk amerykańskich w regionie.

Działania mające na celu wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, Litwy i regionu były tematem rozmów ministrów obrony Litwy i Polski Raimundasa Karoblisa i Mariusza Błaszczaka, które odbyły się w środę, 29 stycznia w Wilnie.

Błaszczak i Karoblis podpisali notę o afiliowaniu polskiej 15. Brygady Zmechanizowanej i litewskiej brygady zmechanizowanej Geležinis Vilkas (Żelazny Wilk) do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód. Obie brygady będą ćwiczyć z dowództwem koordynującym działania wielonarodowych batalionów NATO na wschodniej flance. Ma to służyć zacieśnianiu współpracy polsko-litewskiej na poziomie operacyjno taktycznym. Przewidziano m.in. wspólne ćwiczenia czy praca nad planami operacyjnymi. Ponadto, litewskim wojskowym, szczególnie studentom uczelni wojskowych, zaproponowano możliwość studiowania w Polsce.

Podczas wspólnej konferencji prasowej obaj ministrowie podkreślili, że „wszystko to są elementy, które tworzą konstrukcję bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO”.

„To forum, płaszczyzna do ścisłej współpracy, wspólnych ćwiczeń, uzgadniania planów dotyczących obrony Polski, Litwy, ale także całego regionu w ramach flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego” – powiedział podczas konferencji prasowej minister Błaszczak, cytowany przez „Wilnotekę”. Zadeklarował też gotowość do kontynuacji udziału w sojuszniczej misji obrony przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Nawiązując do planowanych przez Polskę zakupów amerykańskich myśliwców F-35, powiedział: „Jeśli chodzi o obronę powietrzną będziemy liderem w tej części Europy”.

„Przez 400 lat kiedy nasze narody żyły we wspólnym państwie, to było gwarancją naszego bezpieczeństwa. Dziś również współpracujemy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w ramach UE, ale przede wszystkim w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego” – powiedział szef MON.

Karoblis wskazał, że oba kraje intensywnie współpracują i podobnie postrzegają „zagrożenia ze strony tego samego przeciwnika”. Zaznaczył, że wspólne porozumienie polsko-litewskie „opiera się na tym, że tak samo postrzegamy zagrożenia, nasze stanowiska na forum NATO są jednakowe”. Dodał też, że oba kraje udzielają wsparcia Gruzji i Ukrainie.

„Bardzo ważna jest współpraca transatlantycka i obecność sił USA w Polsce i na Litwie, to jedna z ważniejszych gwarancji naszego bezpieczeństwa” – zaznaczył Karoblis.

Podkreślano fakt, że zarówno Polska jak i Litwa przyznają na obronność 2 proc. swego PKB. Zdaniem Błaszczaka to oznaka rosnącego potencjału, „który będziemy pożytkować dla wspólnego naszego bezpieczeństwa”.

Podczas rozmów uzgodniono też organizowanie spotkań roboczych w grupach, poświęconych szczegółowej współpracy operacyjnej, wspólnych zakupów sprzętu wojskowego, współpracy dotyczącej ochrony powietrznej i obserwacji morskiej.

„To są zadanie nad którymi wspólnie będziemy pracować ku temu, aby osiągnąć bezpieczeństwo dla naszych narodów” – zaznaczył Błaszczak.

Pierwsze posiedzenie Litewsko – Polskiej Rady Ministrów Obrony odbyło się w Pałacu Władców. Następne posiedzenie Rady odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas swojej wizyty w Wilnie szef MON rozmawiał także z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą; złożył kwiaty na cmentarzu na Rossie w mauzoleum Matki i Serca Syna, oraz w kaplicy, w której spoczywają szczątki powstańców styczniowych.

Wilnoteka.lt / RIRM / Kresy.pl