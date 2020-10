Załenski wezwał polski biznes do wzięcia udziału w procesie prywatyzacji na Ukrainie

„Wzywam polski biznes do aktywniejszego inwestowania w ukraińską gospodarkę i udziału w procesie prywatyzacji. Wolumen bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski sięga dziś ponad 800 mln dolarów” – powiedział Wołodymyr Zełenski we wtorek, w czasie otwarcia polsko-ukraińskiego forum biznesowego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał we wtorek polski biznes do aktywniejszego inwestowania w gospodarkę Ukrainy oraz do wzięcia udziału w procesie prywatyzacji – podaje agencja „UNN”. Oświadczył to w Odessie w czasie otwarcia razem z prezydentem Andrzejem Dudą polsko-ukraińskiego forum biznesowego.

Zadeklarował, że poprawa klimatu inwestycyjnego oraz ochrona praw inwestorów są priorytetami jego i jego ekipy.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Polska jest drugim największym na świecie rynkiem dla eksportu ukraińskich towarów. Wymiana towarów i usług między krajami sięgnęła w ubiegłym roku prawie 8 mld USD.

W poniedziałek w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, PGNiG i ukraiński Fundusz Mienia Państwowego podpisały umowę o zachowaniu poufności. Porozumienie zobowiązuje PGNiG do zachowania w poufności przekazywanych jej wrażliwych informacji dotyczących ukraińskich aktywów państwowych, które są przeznaczone do prywatyzacji.

Podkreślono, że umowa umożliwi spółce ewentualny udział w procesie prywatyzacji ukraińskiego sektora energetycznego.

Prezydent RP Andrzej Duda przybył w niedzielę na Ukrainę z trzydniową oficjalną wizytą.

W poniedziałek prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wezwali we wspólnej deklaracji do zakończenia „nielegalnej okupacji” Krymu i agresji w Donbasie. Zwrócili uwagę na „prawo obywateli wszystkich państw do decydowania o swej przyszłości w wyniku demokratycznych wyborów”.

Również w poniedziałek doszło do podpisania przez Andrzeja Dudę i prezydenta Ukrainy deklaracji, w której podkreślili „znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego.” Prezydenci zadeklarowali też wolę „ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek”, także w kontekście walki z pandemią koronawirusa SARS CoV-2 i jej ekonomicznych skutków.

Dodatkowo „Prezydenci Polski i Ukrainy potępiają akty wandalizmu dokonywane wobec polskich zabytków kultury i miejsc pamięci na Ukrainie, jak i wobec ukraińskich zabytków kultury i miejsc pamięci w Polsce oraz apelują do właściwych władz o należytą opiekę nad nimi.” – warto w tym miejscu wspomnieć, że strona ukraińska domaga się od Polski odbudowy zniszczonych, nielegalnych upamiętnień ku czci zbrodniczych OUN-UPA.

