Wzmocniona zostanie obrona wschodniej granicy Polski [+VIDEO]

Zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, z udziałem premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W związku z obecnością rosyjskiej grupy Wagnera na Białorusi, wzmocniona zostanie obrona wschodniej granicy Polski.

Wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował, że mamy obecnie potencjalnie nową sytuację na Białorusi. „Z danych, którymi w tej chwili dysponujemy, można by sądzić, że będzie tam ok. 8 tys. żołnierzy z grupy Wagnera” – zaznaczył premier. „Może to oznaczać nową fazę wojny hybrydowej. Fazę znacznie trudniejszą niż ta, z którą dotąd mieliśmy do czynienia” – ocenił.

Z tego powodu, podjęte zostały decyzje dotyczące wzmocnienia polskiej obrony na granicy wschodniej, zarówno jeżeli chodzi o przedsięwzięcia doraźne jak i trwałe. „Wzmocnienie odnosi się do zwiększenia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była ona atakowana” – wyjaśnił premier Jarosław Kaczyński.

We wtorek prezydent brał udział w spotkaniu z m.in. sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Podczas konferencji prasowej został zapytany o doniesienia sugerujące, że na Białorusi powstają bazy dla najemników z Grupy Wagnera. „To jedna z głównych kwestii, które – jak liczę – omówimy na szczycie w Wilnie, a w mojej opinii wymaga to pewnych decyzji, trudno powiedzieć, czy zapadną one podczas nadchodzącego szczytu w Wilnie, bo to dosyć trudny proces, ale liczę, że omówimy tę kwestię” – oświadczył, cytowany przez portal Interia.

Wyraził opinię, że „grupa Wagnera na Białorusi i obecność Prigożyna na Białorusi, to bardzo poważny i niepokojący problem”.

„Musimy podjąć pewne decyzje, bardzo zdecydowane decyzje. Wymaga to, według mnie, bardzo twardej odpowiedzi NATO” – powiedział. W Hadze miały miejsce konsultacje przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie.

„Wszyscy wiemy, że będzie to kluczowy szczyt, biorąc pod uwagę sytuację bezpieczeństwa w Europie po rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie” – zaznaczył podczas konferencji prezydent.

Zwrócił uwagę, że „w ciągu ostatnich 16 miesięcy Polska podjęła bardzo konkretne kroki, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo”. „Poczyniliśmy historyczne inwestycje w naszą infrastrukturę, technologie i możliwości obronne. (…) Dodatkowo pogłębiliśmy nasze zaangażowanie i relacje z sojusznikami i partnerami z całego świata” – zaznaczył.

„Doceniam, że możemy liczyć na sojuszników w tej sprawie i że zmierzamy w tym samym kierunku – kierunku ku bezpiecznej i szczęśliwej Europie” – powiedział.

Zdaniem Dudy, „jest mnóstwo do zrobienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sojuszników Europy, NATO, jak i ładu na całym świecie i poszanowania międzynarodowych praw”.

„Na spotkaniu wskazałem na pięć kluczowych dla nas obszarów. Są one związane z wyzwaniami, z którymi mierzymy się w Polsce i są kluczowe dla zwiększenia i dostosowania do NATO-wskiej postawy zastraszania i obrony, jak i zwiększenia wydatków na obronność, wsparcia do przyłączenia się Szwecji do NATO, zapewnienia pomocy dla Ukrainy i przybliżenia jej do członkostwa w NATO, jak i rozwinięcia długoterminowego podejścia, jak odpowiedzieć na polityczne i gospodarcze rosyjskie zagrożenia” – wskazał polski prezydent.

We wtorkowym spotkaniu w Hadze brali udział także: premier Niderlandów Mark Rutte, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, premier Norwegii Jonas Gahr Store, premier Belgii Alexander De Croo i premier Albanii Edi Rama.

Poniedziałkowe doniesienia niezależnego rosyjskiego portalu Wiortska sugerowały, że na Białorusi rozpoczęła się budowa obozu dla Grupy Wagnera. Miał powstawać w pobliżu miejscowości Osipowicze obwodzie mohylewskim. Informacje medium wskazywały, że ma pomieścić ok. 8 tys. osób. Do sprawy odniosła się we wtorek Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. „W chwili obecnej nie obserwujemy takich prac. Jednocześnie nie można tego wykluczyć” – oświadczył rzecznik formacji.

Kresy.pl