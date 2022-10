Kaczyński o reformie sądownictwa: „gigantyczny skandal”

Reforma sądów jest absolutnie konieczna, to co dzieje się dzisiaj w sądach, to jeden gigantyczny skandal. Działa systemowa nierówność wobec prawa. Trzeba to zmienić, ale w obecnych warunkach politycznych jest to trudne – oświadczył w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński został zapytany w Radiu Łódź, czy uda się zreformować polskie sądy. „Trzeba mieć tutaj bardzo dużo determinacji i trzeba liczyć też na zmianę, która odnosi się do tej wojny z Polską, gdzie sądy, praworządność są zwykłym pretekstem, niczym więcej” – powiedział, cytowany w poniedziałek przez PAP. Odniósł się w ten sposób do sporu z Komisją Europejską.

„Reforma sądów jest absolutnie konieczna, to co dzieje się dzisiaj w sądach, to jest po prostu jeden gigantyczny skandal. To nie oznacza, że każdy sędzia jest zły i każdy wyrok jest skandaliczny, ale tych wyroków skandalicznych jest naprawdę bardzo wiele i przede wszystkim działa już, można powiedzieć, systemowo nierówność obywateli wobec prawa” – powiedział.

Prezes PiS wyraził opinię, że „ci, którzy są jakoś eksponowani, oczywiście nie ci z naszej strony, tylko ci z tej przeciwnej, w gruncie rzeczy mają zapewnioną już nie amnestię, tylko abolicję stałą”.

„Natomiast inni obywatele odpowiadają na zwykłych zasadach, ale do tego dochodzi jeszcze jakaś niezwykła życzliwość sądów wobec przestępców, także tych najgorszych” – dodał.

Kaczyński podkreślił, że „trzeba to zmienić”. Wskazał jednak, że „w istniejących warunkach politycznych, w szczególności związanych z naszą obecnością w UE, jest to trudne”.

Niemal rok temu przedstawiono założenia reformy sądów powszechnych. Zakłada ona zastąpienie obecnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych sądami okręgowymi i regionalnymi. Opozycja krytykuje projekt reformy sądów powszechnych, sugerując, że ostatecznie ma zlikwidować niezależność polskiej władzy sądowniczej od Ministerstwa Sprawiedliwości.

pap / wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl