ISW: Rosja w Bachmucie zastępuje Wagnerowców siłami DRL

Rosyjskie dowództwo wojskowe może przenosić siły Donieckiej Republiki Ludowej w celu odciążenia sił grupy Wagnera w mieście Bachmut – poinformował w niedzielę Instytut Badań nad Wojną.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony oceniło, że siły Donieckiej Republiki Ludowej prawdopodobnie wkroczyły do miasta Bachmut 24 maja i rozpoczęły operacje oczyszczania. ISW wcześniej obserwowało elementy 132. Oddzielnej Gwardii Brygady Strzelców Zmotoryzowanych 1. Korpusu Armii DRL działające na kierunku Bachmut.

W tej chwili nie jest jasne, czy elementy 132. Brygady działają w mieście, ale szef DRL Denis Puszylin wcześniej podniósł flagę samozwańczej republiki w Bachmucie – „co prawdopodobnie wskazuje, że siły DRL przejmują kontrolę nad Bachmutem” – czytamy.

Przekazanie przez Rosję elementów Bachmutu DRL może spowolnić rosyjskie działania ofensywne na linii Awdijiwka-Donieck. ISW wcześniej oceniło, że rosyjskie dowództwo wojskowe mocno zaangażowało różne elementy DRL na linii frontu miasta Awdijewka-Donieck. Wydaje się, że rosyjskie ataki w rejonie miasta Awdijiwka-Donieck zmniejszyły się w ostatnich dniach, co może mieć związek z przerzutem sił DRL do Bachmutu. Ukraiński Sztab Generalny poinformował 27 maja, że siły rosyjskie przeprowadziły 13 operacji bojowych na wschodniej Ukrainie, z czego siedem ataków miało miejsce w rejonie Marinki (około 19 km na zachód od Doniecka). Ukraiński Sztab Generalny wcześniej informował, że siły rosyjskie zaatakowały 20 razy w samej Marince w dniu, w którym siły Wagnera ogłosiły zwycięstwo nad Bachmutem 20 maja. Rosyjska ofensywa wokół Awdijiwki systematycznie słabnie co najmniej od 8 kwietnia po tym, jak rosyjskie dowództwo wojskowe podjęło w połowie marca próbę zintensyfikowania działań ofensywnych w pobliżu osady, a przeniesienie jednostek DRL do Bachmutu może jeszcze bardziej spowolnić rosyjskie działania na odcinku Awdijiwka-Donieck – czytamy w analizie.

Jewgienij Prigożyn poinformował w czwartek, że do 1 czerwca wszystkie jednostki grupy Wagnera zostaną wycofane z miasta na tyły na odpoczynek. Według niego stanowiska pozostawione przez wagnerowców powinny zostać przekazane wojsku regularnej armii.

Powiedział też, że wówczas dla rosyjskich najemników zostanie określone „nowe zadanie”.

„Wycofujemy jednostki z Bachmutu. Do 1 czerwca główna część przeniesie się do obozów. Przekazujemy pozycje wojsku. Amunicja, pozycje, wszystko, łącznie z suchymi racjami…” – powiedział Prigożyn.

W czasie walk o zdobycie Bachmutu zginęło ponad 20 tys. żołnierzy grupy „Wagnera”. Przyznał to sam Prigożyn w wywiadzie opublikowanym we wtorek. Według relacjonującej jego deklarację telewizji Al Jazeera Prigożyn miał także przyznać, że w czasie bitwy z rąk żołnierzy rosyjskich ginęli także cywile.

Miasto w obwodzie donieckim było polem najbardziej zaciętych walk od lata. Stało ono na drodze głównego celu rosyjskiej inwazji, jakim, po początkowej porażce pod Kijowem, Moskwa ogłosiła „wyzwolenie Donbasu”.

Obecnie Rosjanie twierdzą, że zajęli całe miasto. Niemniej w jego rejonie dalej trwają walki. Tak przynajmniej twierdzi dowódca Wojsk Lądowych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrskij.

Twierdzi on, że podlegające mu siły osiągają sukcesy atakując na flanki rosyjskiego zgrupowania w Bachmucie. Jak twierdził „kontynuują” one „operację obronną w mieście”, zacytował portal Ukrainska Prawda.

Kresy.pl/ISW