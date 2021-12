Wojsko Polskie dostało 25 wozów rozpoznawczych Żmija [+VIDEO/+FOTO]

Pierwsze terenowe wozy rozpoznawcze Żmija zostały we wtorek przekazane Wojsku Polskiemu. Pojazdy trafiły na polsko-białoruską granicę. Do Sił Zbrojnych RP przekazano pierwszych 25 spośród 118 sztuk pojazdów.

Cieszę się, że pierwsze pojazdy rozpoznawcze trafią tu, do Pułku Hrubieszowskiego, ale na co dzień będą również wykorzystywane przez żołnierzy dowodzonych przez dowódcę 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jest to pierwsza partia pojazdów, która trafia do Wojska Polskiego. Pierwsze 25 z spośród 118 sztuk pojazdów właśnie trafia do żołnierzy, którzy wykonują zadania na granicy. Ten samochód umożliwi przede wszystkim patrolowanie trudno dostępnych terenów – oświadczył we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON spotkał się z żołnierzami, którzy realizują zadania na polsko-białoruskiej granicy oraz przekazał pierwszą partię pojazdów dalekiego rozpoznania.

Pierwsze 25 pojazdów trafi na wyposażenie: 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego (18 pojazdów), 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego (5 pojazdów), Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (2 pojazdy).

Przedmiotem umowy zawartej z Polskim Holdingiem Obronnym oraz firmą Concept we wrześniu 2017 r. jest dostawa łącznie 118 pojazdów LPU-1 Wirus. Przekazane we wtorek pojazdy w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane do zadań na granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze tam służący użyją ich między innymi do prowadzenia patroli w trudnym terenie.

LPU-1 Wirus to lekki pojazd uderzeniowy, który przystosowany jest do transportu kolejowego, morskiego, drogowego i lotniczego. Pojazd wyposażony w napęd 4×4 osiąga prędkość 100 km/h na drogach gruntowych. pic.twitter.com/ho4xTnzvDq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 7, 2021

Minister @mblaszczak przekazał żołnierzom 2 Pułku Rozpoznawczego z #Hrubieszów pojazdy dalekiego rozpoznania „Żmija”. Na czas operacji ochrony 🇵🇱 granicy pojazdy wejdą w podporzadkowanie dowódcy #18DZ i będą stanowić szybki odwód mobilny. pic.twitter.com/ZQdmHhQUGR — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) December 7, 2021

LPU-1 Wirus to lekki pojazd uderzeniowy, który przystosowany jest do transportu kolejowego, morskiego, drogowego i lotniczego. Pojazd wyposażony w napęd 4×4 osiąga prędkość 100 km/h na drogach gruntowych.

MON zwraca uwagę, że pojazdy LPU-1 Wirus zapewniają możliwość dynamicznego przemieszczania się zarówno po drogach jak i w trudnym terenie, o każdej porze doby, w różnych warunkach klimatycznych. Ich konstrukcja umożliwia montaż różnych typów uzbrojenia strzeleckiego. Pojazdy są również przystosowane do transportu drogą powietrzną z wykorzystaniem śmigłowców (na zawieszeniu zewnętrznym) i samolotów transportowych.

