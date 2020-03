Włochy: Zmarł zakażony koronawirusem ksiądz, który oddał respirator młodszemu choremu

Zakażony koronawirusem 72-letni włoski ksiądz Giuseppe Berardelli zmarł w szpitalu w poniedziałek. Kapłan zrezygnował z możliwości podłączenia do respiratora. Chciał by podłączono do niego kogoś młodszego. Włoskie media opisują historię księdza, nazywając jego gest „chrześcijańskim heroizmem”.

Jak poinformowała we wtorek Państwowa Agencja Prasowa (PAP), ksiądz Berardelli pochodził z miejscowości Casnigo koło Bergamo – region był epicentrum epidemii koronawirusa we Włoszech. Miał kłopoty ze zdrowiem już od jakiegoś czasu. Po zakażeniu koronawirusem wystąpiły u niego poważne komplikacje – wymagał podłączenia do respiratora. Kapłan zrezygnował z urządzenia sugerując, by podłączono do niego młodszego chorego – informują włoskie media.

This priest, Suffering from the coronavirus, gave up his ventilator to give to a younger patient and has died. His name was Don Giuseppe Berardelli. He was 72 years old, from Bergamo. pic.twitter.com/3N1ONtxFjO — John Stone (@Johnthemadmonk) March 23, 2020

Kapłan był świadom, że znajdował się u kresu życia. Prosił żeby osobą, która zostanie podłączona do respiratora zamiast niego był ktoś kogo nie znał.

W ostatnich tygodniach we Włoszech zmarło co najmniej 30 księży zakażonych koronawirusem. Aż 16 z nich należało do diecezji Bergamo.

