Wielkie inwestycje ArcelorMittal w hutę – ale nie w Polsce, lecz na Ukrainie

Na mocy porozumienia z ukraińskim rządem koncern ArcelorMittal zainwestuje miliard dol. w modernizację swojej huty w Krzywym Rogu. Jedną z głównych inwestycji będzie modernizacja wielkiego pieca. Taki remont ominął hutę w Dąbrowie Górniczej, która też należy do ArcelorMittal.

W sobotę serwis wnp.pl poinformował, że koncern ArcelorMittal podpisał z rządem Ukrainy porozumienie dotyczące projektu Steel Billion (Stalowy Miliard). Zakłada on warte miliard dolarów inwestycje w poprawę efektywności huty w Krzywym Rogu i zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środowiska.

ArcelorMittal Krzywy Róg podał w komunikacie, że inwestycje mają podnieść hutę technologicznie „do nowoczesnego europejskiego poziomu”. W ramach modernizacji zamknięte mają zostać najstarszych, najmniej efektywne i najbardziej uciążliwe dla środowiska części huty.

Wiadomo też, że w planach jest m.in. remont wielkiego pieca – taki, jaki ominął hutę w Dąbrowie Górniczej, która należy do ArcelorMittal.

80 proc. produkcji huty w Krzywym Rogu 80 jest przeznaczona na eksport, przede wszystkim do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Prawdopodobnie to z powodu rosnącego w UE trendu do sprawdzania śladu węglowego wyrobów oraz obniżania go w produktach wytwarzanych przez firmy unijne właściciele huty chcą podnieść jej parametry ekologiczne bliżej standardów unijnych.

Niedawno dyrektor zarządzający huty w Krzywym Rogu, Mauro Longobardo, informując o planowanych inwestycjach wymienił trzy główne projekty o łącznej wartości 600 mln dolarów. Są to: budowa zakładu pelletyzacji rudy, która umożliwi zmniejszenie kosztów produkcji surówki, generalna modernizacja wielkiego pieca nr 9, która przedłuży mu zdolność do pracy o 20 lat oraz modernizacja wydziału konwertora tlenowego.

Te trzy główne inwestycje mają zostać zrealizowane do 2023 roku, a całość inwestycji w ramach projektu Stalowego Miliarda jest planowana na około 5 lat. Dzięki nim zakład ma być przynajmniej w stanie realizować swoje obecne, łączne moce produkcyjne (6 mln ton stali rocznie), a w perspektywie nawet je zwiększyć. Ponadto, emisje CO2 mają spaść o 46 proc. ArcelorMittal chce też do 20250 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, co dotyczyć będzie także ich huty na Ukrainie.

Od 2024 roku huta Krzywy Róg zacznie pracować z wykorzystaniem trzech wielkich pieców, a nie czterech, jak obecnie. Trwale zostaną wyłączone dwie baterie koksownicze. ArcelorMittal jest właścicielem huty w Krzywym Rogu od 15 lat i zainwestował tam w tym czasie ponad 5 mld dolarów.

Wnp.pl przypomina, że z takiego remontu wielkiego pieca koncern ArcelorMittal Poland zrezygnował w 2017 roku względem huty w Dąbrowie Górniczej. Zamiast tego postawiono na mniejsze inwestycje, które wydłużyły żywot pieca tylko o kilka lat. Portal zaznacza przy tym, że wówczas przedstawiciele ArcelorMittal Poland mówili otwarcie, iż przyczyną jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Zapowiadali też wtedy, że prawdopodobnie już za kilka lat tego typu inwestycje „odpłyną” z Unii do krajów sąsiadujących, w tym np. na Ukrainę. Obecna sytuacja dotycząca huty w Krzywym Rogu potwierdzałaby te zapowiedzi.

Według wnp.pl jest bardzo możliwe, że kolejne kończące technologiczny żywot wielkie piece zostaną zastąpione przez systemy i technologie całkowicie lub częściowo wodorowe, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

ArcelorMittal kontroluje około 70 proc. potencjału produkcyjnego stali w Polsce. Posiada oddziały w Sosnowcu (dawna Huta Cedler), Świętochłowicach (dawna Huta Florian), Chorzowie (Huta Królewska), Zdzieszowicach, Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice) i Krakowie (dawna Huta im. T. Sendzimira). W marcu 2004 roku przejął upadające Polskie Huty Stali za symboliczną złotówkę.

Przypomnijmy, że w październiku ub. roku poinformowano o ostatecznym zamknięciu części surowcowej huty ArcelorMittal Poland w Krakowie-Nowej Hucie, co oznacza koniec pracy dla stalowni i wielkiego pieca krakowskiej huty. Decyzja ta dotknie bezpośrednio 650 pracowników. Spółka przenosi całą produkcję do Dąbrowy Górniczej.

