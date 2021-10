Wielka Brytania: Przekonywanie dzieci do zmiany płci będzie karane

W Wielkiej Brytanii dorośli, którzy próbują przekonać dzieci do zmiany płci, będą podlegać sankcjom karnym – donosi w piątek portal The Times.

Jak poinformował w piątek portal The Times, w Wielkiej Brytanii dorośli, którzy próbują przekonać dzieci do zmiany płci, będą podlegać sankcjom karnym wynikającym. Od przyszłej wiosny przekonywanie kogoś do zmiany płci będzie nielegalne. Mają to być dodatkowe zabezpieczenia chroniące młodzież.

Źródła rządowe sugerują, że organizacje takie jak „Mermaids”, organizacja „wspierająca dzieci trans”, mogą zostać zakazane. Sama organizacja napisała na Twitterze: Dla każdego, kto martwi się „pewnym” artykułem z dzisiaj – otrzymaliśmy zapewnienie od urzędników państwowych, że polityka rządowa nie jest zaprojektowana specjalnie z myślą o naszej pracy ani żadnej organizacji wspierającej osoby trans”.

Zgodnie z propozycjami profesjonaliści medyczni, tacy jak psychiatrzy i lekarze, unikną sankcji. Nieformalne porady u rodziny i przyjaciół również nie będą kryminalizowane. Jednak wszelkie inne porady oferowane dzieciom poniżej 18 roku życia będą zakazane, a dorośli będą musieli wyrazić zgodę na udział w terapii. Ustawy zostaną wprowadzone po konsultacjach.

Rząd udzieli również sądom uprawnień do zajmowania paszportów osób poniżej 18 roku życia, którym grozi wywiezienie z kraju. Nowe Nakazy Ochrony Terapii Konwersyjnej będą działać w podobny sposób do istniejącego programu, który pozwala urzędnikom interweniować w imieniu dzieci zagrożonych okaleczeniem żeńskich narządów płciowych lub przymusowym małżeństwem.

Przypadek Keiry Bell, 24-letniej kobiety, która jako nastolatka zaczęła zażywać blokery dojrzewania płciowego przed późniejszym odejściem od tego zachowania, wpłynął na decyzję o włączeniu poradnictwa dotyczącego tożsamości płciowej do zakazu. Bell spotkała się w tym roku z Kemi Badenochem, wiceministrem ds. równości.

Kresy.pl/The Times