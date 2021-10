Poseł Konfederacji: Polska powinna podjąć debatę o wyjściu z UE

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz przekonywał podczas piątkowego programu #Jedziemy, że Polacy powinni podjąć debatę na temat wyjścia z Unii Europejskiej.

„Problem polega na tym, że nasze elity polityczne zgadzają się na to, co przychodzi z Brukseli i podpisują niekorzystne zmiany” – mówił.

Zdaniem posła, jeżeli Polska zgadza się na pogłębianą integrację to musi dojść do konfliktu kompetencyjnego. „Jeśli wszystkie mocne karty w tej rozgrywce kładziemy systematycznie po stronie przeciwnika, no to musimy dojść do sytuacji w której właśnie jesteśmy”.

W odpowiedzi na pytanie c Polska może obecnie zrobić w kontekście decyzji TSUE dotyczących np. kopalni Turów czy Izby Dyscyplinarnej SN, Dobromir Sośnierz przekonywał, że trzeba zacząć od poważnego wzięcia pod uwagę w debacie publicznej opcji wyjścia z Unii Europejskiej.

„Dopóki taka opcja nie jest u nas rozważana, a wręcz przeciwnie: każda plotka o tym wywołuje histeryczne reakcje i manifestacje na ulicach, to wiadomo, że nie mamy żadnej pozycji negocjacyjnej no bo oni już wiedzą, że prędzej czy później zgodzimy się na wszystko”.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, politycy Konfederacji zorganizowali w Sejmie konferencję prasową pod hasłem „Bankructwo polityki unijnej PiS”. Ich zdaniem polityka zagraniczna rządu, a zwłaszcza polityka unijna, jest nieudolna i kompromitująca państwo polskie. „Świadczą o tym wyroki TSUE: odnośnie braku zawieszenia stosowania przepisów w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN oraz niewykonanie postanowienia o zaprzestaniu wydobycia węgla w Turowie” – podało biuro prasowe partii.

„Dopiero co rząd prężył muskuły. W tej chwili już zamierza uciec z frontu. (…) Polska po odegraniu dramatycznej operetki w patriotycznych słowach zamierza skapitulować i stworzyć precedens rozszerzający kompetencje UE. Jeśli się takiej wojny nie potrafi wygrać, to nie należy na taką wojnę iść” – przekonywał Dobromir Sośnierz.

„Polski rząd zamierza sprzedać kawałek naszej suwerenności, za te same pieniądze, za które już się sprzedał” – powiedział Sośnierz, odnosząc się do faktu, że polski rząd już raz zaakceptował warunki otrzymania pieniędzy z funduszy unijnych (unijny dług oraz unijne podatki).

Kresy.pl/TVP Info