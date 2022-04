Większość Polaków gotowa zaliczyć szkolenie wojskowe [SONDAŻ]

Taką informację podała, powołując się na wysokiego rangą amerykańskiego przedstawiciela obrony, korespondentka ds. bezpieczeństwa narodowego w Pentagonie dla Fox News, Jennifer Griffin.

According to a senior US defense official, all 2000 Javelin anti-tank missiles (part of the 800 million dollar security assistance package that Pres Biden signed off on March 16) have been delivered to Ukraine – just 2 weeks after the President signed the authorization.