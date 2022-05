Węgry sprzeciwiają się sankcjom na import rosyjskiego gazu i ropy

Kinzinger jest inicjatorem przyjęcia przez Kongres rezolucji, która pozwala prezydentowi na wydanie rozkazu użycia sił zbrojnych w sytuacji, gdyby Rosja użyła broni masowego rażenia na Ukrainie. Kongresmen podkreślił w rozmowie ze stacją CBS, że nie oznacza to, iż USA zamierzają interweniować zbrojnie na Ukrainie, lecz nie należy także uciekać od rozmawiania o tym.

"(Rezolucja) nie zmusza prezydenta do tego. (...) Daje mu to większą elastyczność, ale także stanowi czynnik odstraszający dla Władimira Putina. Jeśli Władimir Putin będzie chciał eskalować konflikt z Zachodem, zrobi to. Łatwo jest mu to zrobić. Myślę, że to, co robimy teraz z dostawami (broni), Lend-Lease i finansowaniem, jest właściwe. Ale może nadejść moment, w którym będziemy musieli uznać (sytuację). Przed II wojną światową były momenty, w których nikt nie chciał się angażować, ale w końcu zdano sobie sprawę, że trzeba. Mam nadzieję, że nie dojdziemy do tego punktu, ale jeśli tak się stanie, powinniśmy być na to gotowi" - powiedział.