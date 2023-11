W Madrycie 170 tys. osób protestowało przeciwko premierowi Sanchezowi

Protestujący Hiszpanie uważają, że wybrany na kolejną kadencję premier Pedro Sanchez z partii socjalistycznej, zdradził jedność państwa i naród, zawierając dla zachowania władzy porozumienie z partią katalońskich separatystów.

Przypomnijmy, że w zamian za poparcie rządzący Hiszpanią socjaliści porozumieli się z partią Razem dla Katalonii (Junts), byłego premiera tego regionu Carlesa Puigdemonta, w sprawie amnestii dla katalońskich separatystów. W związku z tym w kraju zaczęły się antyrządowe manifestacje, podczas których policja używała wobec demonstrantów siły. Pomimo tego, w czwartek premier Pedro Sanchez został wybrany przez parlament na kolejną kadencję. W umowie koalicyjnej zapisano amnestię względem skazanych za udział w próbie odłączenia Katalonii od Hiszpanii.

W tej sytuacji wybuchł kolejny protest przeciwko Sanchezowi. Na ulice hiszpańskiej stolicy, Madrytu, wyszło w sobotę około 170 tys. ludzi. Wyrażali swój sprzeciw wobec zapowiedzi prawa łaski wobec skazanych za dążenie do uzyskania niepodległości przez Katalonię. Dotyczyłoby to m.in. Puigdemonta, który w 2017 roku, po referendum ws. niepodległości Katalonii, przez hiszpański Sąd Najwyższy uznanym za nielegalne.

NEW: An estimated 170,000 people are marching through Madrid, Spain protesting against Socialist Prime Minister Pedro Sanchez.

Let me say that again: 170 THOUSAND people are protesting against socialism.

The protest was triggered after Sanchez made a corrupt deal that secured… pic.twitter.com/7AaVZCdXwq

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 18, 2023