W licealnym podręczniku do j. polskiego Greta Thunberg została porównana do Joanny d’Arc

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia podręcznika przeznaczonego dla 2 klasy szkoły średniej, w którym Greta Thunberg porównywana jest do Joanny d’Arc.

Kontrowersyjny fragment podręcznika poświęcony jest „zjawisku cudownych dzieci”. Jako przykłady takich podano katolicką świętą, bohaterkę narodową Francji Joannę d’Arc, która od wieków stanowi wzór niezłomności, czystości i rycerskości, oraz „bohaterkę naszych czasów”, czyli Gretę Thunberg.

Punktem wyjścia podręcznikowych rozważań stał się artykuł autorstwa Marii Poprzęckiej “Greta d’Arc”, w którym stwierdzono, że “nastolatka z warkoczykiem, wyprowadziła na ulice miliony ludzi” wciąż “nie przestaje grzać mediów”, a jej “wystąpienie przed zgromadzeniem Ogólnym ONZ dodało dyskusji o klimacie nowego wigoru”.

Podręcznik do jęz. polskiego, 2 klasa liceum. pic.twitter.com/oDGSUdWhBq — Marta Smolańska (@MSmolanska) August 28, 2020

Po przeczytaniu tekstu uczniowie mają za zadanie m.in. wyjaśnić jakie analogie między historią Grety Thunberg i Joanny d’Arc dostrzegła Maria Poprzęcka.

Greta Thunberg to młodociana szedzka aktywistka klimatyczna. Pandemia koronawirusa zakończyła zainicjowane przez nią tzw. strajki klimatyczne. W związku z zagrożeniem aktywistka sama wezwała swoich zwolenników, by przerwali ten protest.

Jak informowaliśmy, metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski podkreślił w grudniu 2019 roku, że ekologizm jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem ideologicznym, stojącym w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego.

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki [Grety Thunberg – red.], to coś co się na narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – podkreślił metropolita krakowski.

Pytany o to, czy celem działania tzw. ruchów neo-ekologicznych jest „odwrócenie porządku świata”, abp Jędraszewski powiedział, że „te wszystkie ruchy lewicowe” to „jedna wielka inżynieria, próba przekształcenia człowieka i świata na swoją modłę”.

– Ma się jakąś ideę i tę ideę mniej lub bardziej za pomocą przemocy próbuje się wprowadzić w rzeczywistość. To jest właśnie ideologia – powiedział hierarcha. – Ideologia polega na tym, że mamy jakieś idee – mniej lub bardziej oderwane od rzeczywistości – i na siłę chcemy wprowadzać je w świat ludzi, nie patrząc na jakiekolwiek koszty, które ci ludzie będą musieli ponieść (…).

Kresy.pl