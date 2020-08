W lesie pod Mińskiem odnaleziono ciało uczestnika antyrządowych protestów

Mikita Kryucou (Мікіта Крыўцоў) odnaleziony został dziś martwy w lesie pod Mińskiem. 28-latek z Żodzina zaginął 12 sierpnia po antyrządowym proteście.

Jego telefon po raz ostatni został odnotowany w sieci w rejonie Szpitala Neurologii w Mińsku. Nie można było go jednak tam odnaleźć i 12 sierpnia uznany został za zaginionego.

Dziś Kryucou został znaleziony martwy w parku leśnym niedaleko ulicy Parnikovej w dzielnicy Partyzanski w Mińsku.

„Ciało Mikita Kryucou znaleziono w lesie pod stolicą, niedaleko obwodnicy Mińska. Policjanci poinformowali o tym żonę Mikity, a ta przekazała informację nam. Jak dotąd wiadomo tylko, że u zmarłego nie ma żadnych widocznych obrażeń ”- powiedział w rozmowie z mylyn.by Siarhei Kovhan, dowódca oddziału poszukiwawczo-ratowniczego „Anioł ”, który szukał Mikity.

Ciało odnaleziono powieszone na drzewie.

CZYTAJ TAKŻE: Białoruś: Działacz Komitetu Strajkowego uciekł KGB przez okno w toalecie. Teraz przebywa na Ukrainie

To kolejna podejrzana śmierć na Białorusi w ostatnim czasie. Wcześniej w tym tygodniu odnaleziono ciało dyrektora muzem Kanstantsin Shyshmakou, który odmówił podpisania fałszywego protokołu z głosowania.

Earlier this week, the Belarusian museum director Kanstantsin Shyshmakou who refused to sign a false election protocol, found dead. After this incident, some members of electoral commissions declined to cooperate on documenting the falsifications. pic.twitter.com/bHeusyXlxm

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 22, 2020