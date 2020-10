W geście solidarności z Polską i Litwą, Bułgaria i Słowacja odwołują swoich ambasadorów z Białorusi

Bułgaria i Słowacja odwołują swoich ambasadorów na Białorusi w geście solidarności z Litwą i Polską – poinformowali w czwartek ich ministrowie spraw zagranicznych po spotkaniu w Bratysławie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Tichanowską, przekazał Reuters.



Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters, ministerstwa spraw zagranicznych Bułgarii i Słowacji odwołały swoich ambasadorów z Białorusi. Ma to być gest solidarności z Polską i Litwą.

„Postanowiłem przywołać naszego szefa misji w Mińsku jako wyraz solidarności z Litwą i Polską. Kroki podjęte przez władze Białorusi wobec innych państw członkowskich UE są nie do przyjęcia. UE pozostaje zjednoczona w swoim poparciu dla Białorusi” – napisał na Twitterze słowacki minister spraw zagranicznych Ivan Korcok.

I have decided to recall our Head of Mission in #Minsk for consultations to Slovakia as expression of solidarity with Lithuania and Poland. Steps taken by Belarus authorities against other EU Member states are unacceptable. EU remains united in its support of people of Belarus.

— Ivan Korcok (@IvanKorcok) October 8, 2020