Uniwersytet Princeton usunie nazwisko Woodrowa Wilsona z budynków uczelnianych, bo był rasistą

Uniwersytet Princeton ogłosił plany usunięcia nazwiska byłego prezydenta USA Woodrowa Wilsona z budynków kampusu ze względu na jego rasistowskie poglądy.

Prezydent uniwersytetu Christopher Eisgruber oświadczył w liście do społeczności uniwersyteckiej w sobotę, że rada powiernicza doszła do wniosku, iż „rasistowskie poglądy i polityka Wilsona czynią go nieodpowiednim patronem” dla School of Public and International Affairs i college’u mieszkalnego.

Eisgruber powiedział, że w kwietniu 2016 r. postanowiono o pewnych zmianach, aby uczynić uniwersytet „bardziej integracyjnym i bardziej szczerym o swojej historii”, ale zachowano nazwisko Wilsona. Problem kontrowersyjnego prezydenta ujrzał światło dzienne ponownie po zabójstwie George’a Floyda.

Wilson, gubernator stanu New Jersey w latach 1911–1913, a następnie 28. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1913–1921, popierał segregację rasową i narzucił ją kilku agencjom federalnym, które do tej pory nie były rasowo podzielone. Zakazał także wstępu czarnym studentom na Princeton gdy pełnił funkcje prezydenta uniwersytetu. Wypowiadał się także z aprobatą o działalności Ku Klux Klanu.

Na początku czerwca Monmouth University of New Jersey usunął nazwisko Wilsona z jednego z najbardziej znanych budynków, argumentując to zwiększeniem różnorodności i możliwości integracyjnych. Pojawił się także pomysł zmiany nazwy Woodrow Wilson High School.

„Rasizm Wilsona był znaczący i wynikał nawet ze standardów jego czasów”, powiedział Eisgruber, dodając, że polityka segregacyjna byłego prezydenta „czyni go szczególnie nieodpowiednim patronem dla szkoły publicznej”.

Władze uniwersytetu przekazały, że zrobiły „niezwykły krok”, ponieważ patronat Wilsona nie był odpowiedni „dla szkoły, której uczeni, studenci i absolwenci muszą być mocno zaangażowani w zwalczanie plagi rasizmu we wszystkich jego formach”.

Eisgruber powiedział, że działania te „mogą wydawać się przykre dla niektórych”, ponieważ Wilsonowi przypisuje się, że „przekształcił Princeton, przekształcając go z sennej uczelni w wielki uniwersytet badawczy”, a następnie został prezydentem i otrzymał Nagrodę Nobla.

„Princeton jest częścią Ameryki, która zbyt często lekceważy, ignoruje lub usprawiedliwia rasizm, pozwalając na utrzymywanie systemów dyskryminujących Czarnych” – wyjaśnił Eisgruber.

Jak wcześniej informowaliśmy, na fali trwających od paru tygodni protestów, w Portland w amerykańskim stanie Oregon grupa osób obaliła i zbezcześciła pomnik pierwszego prezydenta USA, Jerzego Waszyngtona.

Przeciwnicy pomnika twierdzili, że pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych był właścicielem niewolników i nie zasługuje na upamiętnienie.

Ponadto, część amerykańskich szkół i uczelni zaczyna dystansować się lub odcinać od postaci czołowego Ojca Założyciela USA. W stolicy kraju, Waszyngtonie, Uniwersytet George’a Waszyngtona usunął sprzed kampusu jego popiersie przed zapowiadanymi protestami. W stanie Tennessee, elitarna szkoła dla dziewcząt Harpeth Hall ogłosiła, że zaprzestaje organizowania dorocznych obchodów George Washington Celebration, gdyż uznano to za „nieodpowiednie” z punktu widzenia programu nauczania historii w tej placówce. Dyrektora szkoły tłumaczyła decyzję m.in. tym, że uroczystości „nie są spójne lub odpowiednie dla sposobu, w jaki dziś naucza się historii”, że nie odzwierciedlają znaczącej roli m.in. kobiet i kolorowych w historii narodu amerykańskiego oraz, że coraz więcej uczniów i nauczycieli szkoły „odczuwa rosnący dyskomfort wobec tej tradycji [uroczystości]”.

Według portalu The Federalist, jedna z komentatorek stacji CNN, Angela Rye, wyrażała zadowolenie ze zniszczenia pomnika Waszyngtona. Jak podano, wzywała ona do usunięcia w całym kraju wszystkich pomników pierwszego prezydenta, a także Thomasa Jeffersona.

