L’Oreal usuwa słowa „biały”, „wybielający” i „rozjaśniający” z opisów i nazw produktów, ponieważ „to rasizm”

Francuska firma kosmetyczna L’Oreal wycofuje słowa „biały”, „wybielający” oraz „rozjaśniający” z opisów swoich kosmetyków. Jest to efektem protestów Black Lives Matter – poinformował L’Oreal w piątek. W czwartek na podobny krok zdecydowała się firma kosmetyczna Unilever.

L’Oreal podjął decyzję o usunięciu z opakowań i opisów swoich kosmetyków wszystkich słów, które mogłyby zostać uznane za rasistowskie. Zniknął takie określenia jak „biały”, „wybielający” oraz „rozjaśniający” – czytamy w wydanym w piątek komunikacie firmy. Ma to związek z protestami Black Lives Matter – podaje portal „The News Minute”. W czwartek na podobny krok zdecydowała się firma kosmetyczna Unilever.

W komunikacie L’Oreal nie sprecyzowano czy dotychczasowe produkty zawierające opisywane słowa zniknął ze sklepowych półek.

Francuska firma podjęła decyzję o usunięciu wspomnianych słów w ślad za firmą Unilever, która postanowiła zmienić nazwę popularnego kremu rozjaśniającego „Fair & Lovely” (Jasny i piękny). Decyzja została ogłoszona w czwartek. Firma Unilever tłumaczyła, że nie zamierza już używać słowa „jasny”, ponieważ ceni wszystkie kolory skóry. Dodatkowo, firma wyraziła opinię, że użycie wspomnianych słów sugeruje istnienie „ideału piękna, który nie jest właściwy”.

We’re committed to a skin care portfolio that’s inclusive of all skin tones, celebrating the diversity of beauty. That’s why we’re removing the words ‘fairness’, ‘whitening’ & ‘lightening’ from products, and changing the Fair & Lovely brand name.https://t.co/W3tHn6dHqE

