Jak poinformował portal „Historyczna Prawada„, ukraiński Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok VI Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 r., który potwierdził prawo Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej do twierdzenia, że symbole dywizji SS-Galizien nie należą do nazistowskiej i nie są one zabronione na Ukrainie.

W 2017 roku dziennikarz Strana.ua zwrócił się do Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o wyjaśnienie, czy symbole SS-Galizien podlegają zakazowi zgodnie z wymogami ustawy. Wołodymyr Wiatrowycz, ówczesny szef UIPN, odpowiedział, że zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 symbol SS-Galizien nie jest symbolem nazistowskim.

Ponadto zwrócił się do Rejonowego Sądu Administracyjnego w Kijowie z żądaniem zakazania instytutowi wyciągania podobnych wniosków dotyczących symboli Dywizji.

14 Dywizja Grenadierów Waffen-SS Galizien była kolaboracyjną jednostką zbrodniczej formacji Waffen-SS, złożoną z ukraińskich ochotników z dawnej Galicji będących w świetle prawa międzynarodowego obywatelami polskimi. Niemcy powołali ją w 1943 roku dla uzupełnienia braków kadrowych. Z części ochotników do SS-Galizien Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, które „wsławiły” się licznymi zbrodniami na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku, w tym w Hucie Pieniackiej.

