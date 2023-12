Ukraiński rząd: uzgodniono z Polską plan działań na rzecz odblokowania granicy

Według strony ukraińskiej, podczas rozmów polskich i ukraińskich wiceministrów w Kijowie uzgodniono plan działań na rzecz odblokowania granicy polsko-ukraińskiej, gdzie trwa protest polskich przewoźników i rolników. „Strony osiągnęły porozumienie w sprawie rozwiązań kompromisowych i ich wdrożenia”.

Jak poinformowało w piątek ukraińskie Ministerstwo Odbudowy, tego dnia odbyło się spotkanie wiceministrów rozwoju gromad, terytoriów i infrastruktury Ukrainy, Serhija Derkacza i Jurija Waśkowa z nowym polskim wiceministrem infrastruktury, Pawłem Gancarzem. Spotkanie było kontynuacją rozmów z 20 grudnia br., między wicepremierem ds. odbudowy i ministrem rozwoju i infrastruktury Ukrainy, Ołeksanda Kubrakowa, a ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem.

Według relacji strony ukraińskiej, podczas piątkowych rozmów uzgodniono plan działań na rzecz odblokowania granicy polsko-ukraińskiej, gdzie trwa protest polskich przewoźników i rolników.

„Kluczowym rezultatem spotkania jest uzgodnienie wspólnych stanowisk na rzecz odblokowania granicy. Strony osiągnęły porozumienie w sprawie rozwiązań kompromisowych i ich wdrożenia” – informuje strona ukraińska, według relacji Ukrinform. Kolejnym etapem mają być rozmowy polskiego resortu z protestującymi.

Ukraińskie ministerstwo odbudowy podkreśla, że przedmiotem rozmów nie była kwestia zmian w obowiązującym porozumieniu Ukraina-UE w sprawie liberalizacji drogowego transportu ciężarowego.

Dodajmy, że o konieczności odblokowania granicy i uzgodnienia kwestii eksportu ukraińskich płodów rolnych do Polski mówił po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba.

„Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest oczywiście odblokowanie granicy. Sytuacja, w której nad przyjaznymi stosunkami ukraińsko-polskimi wisi cień zablokowanej granicy, jest niedopuszczalna i szkodliwa” – podkreślił ukraiński minister.

Wcześniej informowaliśmy, że rzecznik MSZ Paweł Wroński przyznał, że rozmowy Sikorskiego na Ukrainie dotyczą także protestu polskich przewoźników. Według niego, z obu stron sygnalizowana jest gotowość do kompromisu, a polski rząd chce, żeby protestujący na święta Bożego Narodzenia wrócili do domów. Twierdził, że w tej kwestii ze strony Ukrainy „są bardzo pozytywne sygnały” i nie wykluczył, że w rezultacie wizyty Sikorski może może ogłosić osiągnięcie konsensusu ws. granicy.

Czytaj także: Ukraińskie media: Tusk obiecał, że jego rząd odblokuje granicę z Ukrainą

Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z szefem MSZ Ukrainy, Dmytro Kułebą przyznał, że Ukraińcy mają rację, że między sąsiadami zawsze są jakieś kwestie do rozwiązania. „Kwestie powiązane czy to z historią, czy ze sprawami bieżącymi. Dlatego towarzyszą mi dziś wiceministrowie transportu i rolnictwa” – powiedział szef MSZ, cytowany przez agencję Ukrinform. Podkreślił, że obie strony powinny przywrócić warunki uczciwej konkurencji. „Musimy przywrócić warunki uczciwej konkurencji tak, żeby na handlu i transporcie wszyscy skorzystali. I myślę, że to, co sobie powiedzieliśmy, może prowadzić do znalezienia rozwiązań” – dodał.

Protesty polskich przewoźników przy granicy z Ukrainą trwają od 6 listopada. Sąd niedawno uchylił decyzję wójta lubelskiej gminy Dorohusk, który wcześniej zakazał protestu polskich przewoźników na granicy z Ukrainą. W poniedziałek protest został więc wznowiony. Do kierowców dołączyli rolnicy ze Zjednoczonej Wsi.

Polscy przedsiębiorcy skarżą się na brak równego dostępu do rynku Ukrainy w porównaniu do możliwości operowania przewoźników ze wschodu w Polsce. Chodzi o zniesienie pozwoleń na prowadzenie transportu dla podmiotów ukraińskich, podczas gdy obowiązują one polskie firmy na Ukrainie. W dodatku ukraińskie firmy nie muszą spełniać wszystkich regulacji narzucanych przez normy unijne. W poniedziałek do protestu dołączyli także słowaccy i węgierscy kierowcy.

Czytaj także: Zełenski uważa, że PiS przegrał wybory przez embargo na zboże z Ukrainy

Ukrinform / Kresy.pl