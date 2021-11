Ukraińska celebrytka dla WP.PL: Ukraińcy będą tworzyć elitę tego kraju

Polsko-ukraińska celebrytka Weronika Marczuk, która od 30 lat żyje w Polsce, wyraziła opinię w rozmowie z portalem WP, że „Ukraińcy będą tworzyć elitę tego kraju”. „Trzeba będzie ich dopuścić do ważnych polskich spraw – do polityki i kultury, do Sejmu, do kierowniczych stanowisk” – powiedziała.

W czasie rozmowy poruszony został m.in. temat ukraińskiej imigracji. „I oni mają poczucie, że jest tu fajnie, bo jest – pod warunkiem, że robią swoje i nie wypowiadają się na żadne istotne tematy” – powiedziała Marczuk.

Weronika Marczuk została zapytana, czy Ukraińcy w Polsce powinni wypowiadać się na tematy polityczne i społeczne. „Powoli zaczną, chcąc nie chcąc. Popatrzmy na to analitycznie – bez emocji. Dziś Ukraińcy nie zajmują raczej kluczowych stanowisk czy funkcji. Przyjeżdżają, dostosowują się, uczą się Polski i szacunku do jej kultury. Wszyscy w firmach wiedzą, że Ukraińcy w nich pracują, ale często nie zwraca się na nich specjalnej uwagi. Kogoś tam na produkcję przysłała agencja zatrudnienia, ktoś przez rok przychodzi sprzątać twoje biuro, a ty nie wiesz, jak ma na imię” – odpowiedziała.

„Oczywiście są wyjątki, ale raczej nie akcentujemy wschodnich świąt i nie interesujemy się kulturą sąsiadów. Dlaczego w żadnej polskiej firmie nie obchodzi się ukraińskich świąt, skoro pracuje w nich tylu Ukraińców? A jest naprawdę bardzo ciekawa i myślę, że warto tych ludzi zacząć bardziej zauważać i doceniać. To zaowocuje, jak każda inwestycja w dobre relacje.” – powiedziała.

„Dziś połowa zagranicznych studentów w Polsce to mieszkańcy Ukraińcy. Oni prawdopodobnie będą również tworzyć za chwilę elitę tego kraju i współtworzyć to państwo, bo to jest statystyka. Trzeba będzie ich dopuścić do ważnych polskich spraw – do polityki i kultury, do Sejmu, do kierowniczych stanowisk. Oni też staną się już pełnoprawnymi członkami tego społeczeństwa, a nie tylko dodatkiem przydatnym do układania towaru na półce” – kontynuowała.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 roku, ówczesny wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że najbardziej interesuje go „ściąganie do Polski ludzi, którzy mogą być polską elitą”. Jego zdaniem, Polska powinna inwestować w ściąganie m.in. z Ukrainy wykwalifikowanych pracowników.

Podawaliśmy, że przyjęta przez Sejm w listopadzie bieżącego roku nowelizacja wprowadza znaczące ułatwienia dla zatrudniania w Polsce pracowników ze Wschodu, głównie Ukraińców. Wydłużono im z 6 do 24 miesięcy możliwość pracy na zwykłe oświadczenie od pracodawcy. Dodatkowo, firmy uznane przez rząd za strategicznie ważne dla gospodarki i chcące zatrudniać obcokrajowców będą miały pierwszeństwo.

