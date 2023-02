Ukraińcy rozpoczynają szkolenie na haubicach AS-90 [+FOTO]

Ukraińskie wojsko przybyło do Wielkiej Brytanii, aby rozpocząć szkolenie na brytyjskich działach samobieżnych AS-90.

Jak poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii w mediach społecznościowych, w ten weekend ukraińskie wojsko przybyło do Wielkiej Brytanii, aby rozpocząć szkolenie na brytyjskich działach samobieżnych AS-90.

Wiadomo, że ukraińscy żołnierze zostaną przeszkoleni w obsłudze 30 obiecanych Ukrainie samobieżnych instalacji artyleryjskich. Obecnie nie wiadomo na pewno, jaka dokładnie liczba żołnierzy przejdzie szkolenie i jak długo ono potrwa.

🇺🇦 A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.

🇬🇧 The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.

🤝 #StandWithUkraine pic.twitter.com/BAlEGfzQmn

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 6, 2023