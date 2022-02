Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją. Wezwał też wszystkich do obrony kraju. „Bądźcie gotowi bronić Ukrainy na placach naszych miast”.

Ukraińskie prezydent poinformował o tym na porannej konferencji prasowej.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Ten poranek przeszedł do historii, ale ta historia jest zupełnie inna dla naszego kraju i dla Rosji. I zerwaliśmy stosunki dyplomatyczne z Rosją” – powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent zamieści też w tej sprawie wpisy na Twitterze, w językach ukraińskim i angielskim.

„Zerwaliśmy stosunki dyplomatyczne z Rosją. Wszystkim tym w Rosji, którzy jeszcze nie stracili swoich sumień, czas wyjść i protestować przeciwko wojnie z Ukrainą”.

We have severed diplomatic relations with Russia. For all those who have not yet lost their conscience in Russia, it is time to go out and protest against the war with Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022