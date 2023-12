Ukraina oczekuje odblokowania granicy, rozważa przekierowanie transportu przez inne kraje

Rada UE ds. środowiska obradowała w poniedziałek. Ministrowie podjęli formalną decyzję o przekazaniu do Rady Europejskiej (przywódcy 27 krajów Unii) niedawnych propozycji Parlamentu Europejskiego co do reformy traktatowej UE - podaje serwis Deutsche Welle. Chodzi m.in. o zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przekazanie kolejnych kompetencji organom UE.

"Rada Europejska ma pełną swobodę co do tego, czy i kiedy rozpatrzy raport Parlamentu Europejskiego co do reform traktatowych" - oświadczyły unijne służby prasowe.