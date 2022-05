Trwają międzynarodowe manewry ogniowe na drawskim poligonie [+FOTO/VIDEO]

Ponad 2000 żołnierzy i ponad 700 sztuk różnorodnego sprzętu – takie siły są zaangażowane w międzynarodowe manewry rozgrywane na drawskim poligonie – poinformowało w niedzielę Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zanim żołnierze z Polski, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych trafili na jeden z największych europejskich poligonów to w pierwszej kolejności wykonali przemieszczenie drogami publicznymi oraz koleją. Transport tak licznego ciężkiego sprzętu jest zawsze wielkim wyzwaniem planistycznym dla logistyków, ale ten pierwszy etap ćwiczenia został zrealizowany sprawnie i profesjonalnie – poinformowało Dowództwo Generalne.

Po dotarciu na poligon żołnierze przystąpili do zajęć taktycznych i ogniowych. Plan sojuszniczego ćwiczenia opracowany w 2021 roku zakłada sprawdzenie żołnierzy pod wieloma względami, ich działania w gronie międzynarodowym, zarówno w dzień, jak i w nocy. Wyzwań oraz skomplikowanych zadań będzie wiele, ale tylko tak można skutecznie doskonalić umiejętności żołnierzy. Potwierdzają to choćby polskie i niemieckie pododdziały, które w pierwszych dniach m. in. przystrzeliwały haubice i broń osobistą, a także realizują obecnie strzelania bojowe w dzień i w nocy, aby jak najefektywniej wykorzystać obiekty szkoleniowe drawskiego poligonu. Jak zapewniają sami żołnierze – intensywność oraz poziom trudności zadań będą rosły z każdym dniem ćwiczenia, aby jak najlepiej sprawdzić poziom ich wyszkolenia oraz współdziałania w sojuszniczym gronie.

