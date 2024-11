Transformacja energetyczna może kosztować nawet pół biliona złotych

Koszt transformacji energetycznej sektora ciepłownictwa w Polsce może wynieść nawet 500 mld zł do 2050 roku – poinformował Dariusz Marzec, prezes Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej i szef PGE.

Jak poinformowała we wtorek Polska Agencja Prasowa, powołując się na prezesa Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej i szefa PGE Dariusza Marca, koszt transformacji energetycznej sektora ciepłownictwa w Polsce może wynieść nawet 500 mld zł do 2050 roku. Szacowane wydatki, sięgające od 70 do 100 mld euro, są konieczne, by sprostać ambitnym celom klimatycznym wyznaczonym przez Unię Europejską.

„Takie kwoty pojawiły się w raporcie na temat kosztów transformacji, jaki powstał na zlecenie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej i będą ogromnym wyzwaniem dla dostawców ciepła, ale i odbiorców, czyli nas wszystkich” – podał Marzec. „Bardzo jasną rekomendację przedstawiłem urzędnikom UE w imieniu naszego sektora. Powiedziałem, że o ile mamy bardzo jasno zdefiniowane bardzo ambitne cele, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to musimy jeszcze dopracować ścieżki dojścia do tych celów pod kątem technologii, niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Konieczne będzie ich rozłożenie w czasie tak, aby ich wpływ na taryfy i ceny tego ciepła dla odbiorców był jak najmniejszy” – powiedział Dariusz Marzec.

Według Marca, kluczowym wyzwaniem jest przeprowadzenie tej transformacji w sposób, który nie podważy akceptacji społecznej dla zmian w energetyce.

„Co zrobić, żeby te koszty transformacji po pierwsze były społecznie akceptowalne. Po drugie, w jaki sposób wprowadzić te zmiany, żeby ich koszty nie przeniosły się bezpośrednio na taryfy dla odbiorców” – wskazał.

Prezes zaznaczył również, że rozwiązania proponowane przez Unię Europejską muszą być elastyczne i uwzględniać specyfikę poszczególnych regionów. – „Każdy kraj ma swoją specyfikę” – dodał, zwracając uwagę na potrzebę dostosowania regulacji do lokalnych warunków.

W lutym minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska również informowała, że na transformację energetyczną Polska może wydać ponad 500 mld złotych. Zdaniem minister, łącznie ze „wszystkich źródeł” – sprzedaży praw do emisji CO2, opłaty środowiskowej, funduszy europejskich, źródeł krajowych – „w najbliższym latach na cele transformacyjne Polska może wydać nawet ponad 500 mld zł”.

Kresy.pl/PAP