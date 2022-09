Ukraina będzie sprzedawać Polsce energię i węgiel

Ukraina będzie dystrybuować Polsce energię z elektrowni atomowej w Chmielnickim i ukraiński węgiel – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W piątek z wizytą w Kijowie przebywają premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Łotwy Egils Levits, gdzie spotkali się z prezydentem Zełenskim. Politycy omówili m.in. kwestie energetyczne.

Prezydent Ukrainy podczas wspólnej konferencji prasowej dziękował Polsce i Łotwie za ich stałe wsparcie, jakie otrzymuje od nich naród ukraiński od początku rosyjskiej inwazji.

Zełenski jednocześnie poinformował, że podczas wspólnych rozmów z premierem Polski i prezydentem Łotwy politycy omówili „ważne aspekty związane z ograniczeniem wizowym dla turystów z Federacji Rosyjskiej do Europy”. Wspólne oświadczenie premierów Polski, Estonii, Litwa i Łotwy ws. ograniczenia możliwości podróżowania po Europie dla obywateli Rosji określił jako „sprawiedliwą decyzję”.

Ukraiński prezydent poinformował też, że politycy omówili również kwestie energetyczne. „Jesteśmy zainteresowani tym, aby Ukraina mogła wesprzeć Polskę i zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnego, przyszłego kryzysu energetycznego” – zadeklarował.

Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z ukraińskim prezydentem podziękował za gotowość do sprzedaży energii z Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej do Polski. Jak podkreślał, prezydent Zełenski pokazał, że „świetnie rozumie naszą sytuację”.

Prezydent @ZelenskyyUa na konferencji w #Kijów: „Ukraina będzie dystrybuować Polsce energię z elektrowni atomowej w Chmielnickim i ukraiński węgiel” 🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/eXmUVUkDwi — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) September 9, 2022

Szef polskiego rządu zaznaczył, że „dziś, ze względu na embargo na rosyjski węgiel, ściągamy ten węgiel z całego świata”. „Aby go nie spalać w polskich elektrowniach, przydało by nam się trochę prądu z Ukrainy, o ile oczywiście będzie to możliwe. Ale usłyszałem od pana prezydenta, że tak, będzie to jak najbardziej w krótkim czasie możliwe” – oznajmił premier.

Morawiecki podkreślał, że wierzy w to, że pomoc kierowana do Ukrainy w postaci dostaw broni, a także organizowanie pomocy finansowej, będzie skuteczna i doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy.

Warto podkreślić, że Rada Ministrów Ukrainy na środowym posiedzeniu całkowicie zakazała eksportu węgla pochodzenia ukraińskiego.

Interfax-Ukraina przypomniał, że w czerwcu br. ukraiński rząd zakazał eksportu gazu ziemnego, oleju opałowego, a także węgla kamiennego, antracytu, brykietu, pelletu i podobnych paliw stałych otrzymywanych z węgla kamiennego. Zakaz nie obejmował jednak węgla koksowego.

Według ukraińskiej Państwowej Służby Celnej eksport węgla przez Ukrainę od początku 2022 roku wyniósł 450,6 tys. ton o wartości prawie 146 miliona dolarów. W szczególności węgiel eksportowano na Słowację (za 93 mln dolarów), do Polski (34 miliony dolarów) i na Węgry (15 mln dolarów).

Kresy.pl / wnp.pl