Były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny twierdzi, że bezpośrednie zaangażowanie sojuszników Rosji w wojnę z Ukrainą oznacza, że ​​rozpoczęła się III wojna światowa.

Jak przekazał w czwartek portal Politico, Walerij Załużny twierdz , że bezpośrednie zaangażowanie sojuszników Rosji w wojnę z Ukrainą oznacza, że ​​rozpoczęła się III wojna światowa. „Uważam, że w 2024 roku możemy absolutnie uwierzyć, że rozpoczęła się III wojna światowa” – powiedział Załużny na ceremonii wręczenia nagrody UP100 przez Ukraińską Prawdę.

„Ponieważ w 2024 roku Ukraina nie będzie już stawiać czoła Rosji. Żołnierze z Korei Północnej staną przed Ukrainą. Bądźmy szczerzy” — powiedział Załużny, dodając, że północnokoreańska i chińska broń napływa na Ukrainę.

Załużny wezwał sojuszników Ukrainy do wyciągnięcia właściwych wniosków.

„Nadal można to powstrzymać tutaj, na terytorium Ukrainy. Ale z jakiegoś powodu nasi partnerzy nie chcą tego zrozumieć. Oczywiste jest, że Ukraina ma już zbyt wielu wrogów. Ukraina przetrwa dzięki technologii, ale nie jest jasne, czy może wygrać tę bitwę sama” – powiedział.

Przemówienie Załużnego na ceremonii jest zgodne z jego ponurym spojrzeniem na wojnę. W podobnych komentarzach w swoim eseju dla The Economist w zeszłym roku, Załużny porównał stan konfliktu do impasu, takiego jak I wojna światowa.

Jak informowaliśmy wcześniej, niedzielne doniesienia medialne wskazują, że prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukraińcom na użycie rakiet ATACMS do uderzenia na terytorium Rosji. Jak wskazują media, powołując się na źródła w administracji Stanów Zjednoczonych, decyzja ma na celu m.in. odstraszenie Korei Północnej od wysyłania kolejnych żołnierzy do działań wojennych. Administracja USA miała zezwolić ukraińskiej armii na wykorzystanie systemu ATACMS do walki w obwodzie kurskim w Rosji.

Do sprawy odniósł się najstarszy syn prezydenta elekta USA Donald Trump Jr.

„Wydaje się, że Wojskowy Kompleks Przemysłowy chce mieć pewność, że wybuchnie III wojna światowa, zanim mój ojciec będzie miał szansę zaprowadzić pokój i uratować życie ludzi. Trzeba zapewnić sobie te biliony dolarów. Życie niech idzie do diabła! Imbecyle!” – napisał na platformie X.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024