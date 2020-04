Talibowie odrzucili propozycję zawieszenia broni na okres Ramadanu

Talibowie odrzucili w piątek propozycję zawieszenia broni – przekazuje Agencja Prasowa Reuters. Afgański rząd zaproponował zawieszenie na czas Ramadanu, świętego dla muzułmanów miesiąca.

Rząd Afganistanu zaproponował Talibom zawieszenie broni na okres Ramadanu – przekazał w piątek Reuters. Taliban odrzucił jednak prośbę. Rząd w tym czasie chciał skupić się na walce z pandemią koronawirusa.

W lutym Stany Zjednoczone i Taliban podpisały umowę na mocy której wojska amerykańskie rozpoczęły wycofywanie się z Afganistanu. Umowa jednak nie zawierała punktu dotyczącego zawieszenia broni między rządem Afganistanu i Talibami.

Przedstawiciel Talibów Suhail Shaheen przekazywał, że zawieszenie broni będzie możliwe dopiero wtedy gdy proces zaprowadzania pokoju zostanie zakończony. Dopóki to się nie stanie Taliban nie złoży broni.

The Islamic Emirate accepted a comprehensive framework(of peace) by signing the Agreement with US which was also confirmed by the Security Council and the International Community . If it is implemented (fully), it will take us to a lasting peace and ceasefire.

— Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) April 23, 2020