Szwecja przeprowadziła ekstradycję członka PKK do Turcji

Jak poinformował w niedzielę Middle East Monitor, Szwecja dokonała ekstradycji członka Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) do Turcji w ramach starań Sztokholmu o uzyskanie zgody Ankary na przystąpienie do sojuszu NATO.

Według doniesień mediów, mężczyzna był wcześniej skazany na ponad sześć lat więzienia w Turcji za przynależność do PKK.

Następnie udało mu się uciec do Szwecji, gdzie złożył wniosek o azyl. Żądanie to zostało jednak odrzucone przez władze szwedzkie. Po zatrzymaniu przez szwedzką policję został poddany ekstradycji i przybył do Stambułu, gdzie został zatrzymany przez turecką policję.

Nowy rząd Szwecji dystansuje się od kurdyjskiej milicji YPG, próbując uzyskać zgodę Turcji na wstąpienie do NATO, poinformował na początku listopada szwedzki minister spraw zagranicznych.

Szwecja wraz ze Stanami Zjednoczonymi i kilkoma innymi krajami NATO wspierała YPG w walce z Państwem Islamskim. Jednak Turcja obiecała zablokować wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO, jeśli nie przestanie wspierać ugrupowania milicyjnego.

„Istnieje zbyt bliski związek między tymi organizacjami a PKK… aby było to dobre dla relacji między nami a Turcją” – powiedział szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billstrom publicznemu Szwedzkiemu Radiu.

„Głównym celem jest członkostwo Szwecji w NATO” – powiedział.

Posunięcie to ma miejsce zaledwie kilka dni przed podróżą premiera Ulfa Kristerssona do Ankary. Chce on przekonać prezydenta Turcji Tayyipa Erdogana, by pozwolił Szwecji przyłączyć się do sojuszu wojskowego.

Szef NATO stwierdził w Stambule, że „nadszedł czas, aby powitać Finlandię i Szwecję jako pełnoprawnych członków NATO”. Podkreślił, że te dwa kraje „poczyniły postępy w partnerstwie z Turcją”.

Jak pisaliśmy, Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że Turcja zawiesi starania Finlandii i Szwecji o członkostwo w NATO, jeśli oba kraje nie dotrzymają obietnic dotyczących „walki z terroryzmem”. Turcy zarzucają państwom nordyckim m.in. ochronę bojowników kurdyjskich z Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawanej przez Ankarę za organizację terrorystyczną.

„Rozumiem wasze obawy” – powiedział szef NATO podczas wspólnej konferencji prasowej z tureckim ministrem spraw zagranicznych Mevlutem Çavuşoğlu. Jednocześnie podkreślił, że „Szwecja oraz Finlandia poczyniły postępy we współpracy z Turcją i stały się silnymi partnerami w walce z terroryzmem”.

„Ich członkostwo wzmocni nasz sojusz” – przekonywał. „W tych niebezpiecznych czasach jeszcze ważniejsze jest sfinalizowanie ich akcesji, aby (…) wysłać jasny komunikat do Rosji , że drzwi NATO pozostają otwarte”- dodawał.

Çavuşoğlu przyznał, że Szwecja i Finlandia poczyniły postępy, ale powiedział, że powinno zrobić jeszcze więcej. „Mieliśmy niewiele nadziei za poprzedniego rządu Szwecji, ale nowy rząd jest zdeterminowany w tej sprawie” – oświadczył szef tureckiej dyplomacji. W przyszłym tygodniu Ankarę na zaproszenie prezydenta Erdoğana odwiedzić ma premier Szwecji Ulf Kristersson.

Kresy.pl/MEM