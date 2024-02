Szwajcarska policja zastrzeliła Irańczyka, który przetrzymywał zakładników w pociągu

Szwajcarska policja twierdzi, że 32-letni Irańczyk ubiegający się o azyl został zastrzelony przez policję po tym, jak za pomocą siekiery i noża pochwycił kilkunastu zakładników w pociągu w zachodniej Szwajcarii.

Mężczyzna wziął zakładników czwartkowym wieczorem, policja zaalarmowana przez pasażerów odgrodziła teren na czas zatrzymania pociągu w miejscowości Essert-sous-Champvert – poinformowała w piątek policja francuskojęzycznego regionu Vaud.

Zagrożonych było 15 zakładników – 14 pasażerów i konduktora – a cała akcja trwała prawie cztery godziny, od około 18:35 do 22:30 czasu lokalnego. Podejrzany zmusił konduktora pociągu, który zatrzymał się w pobliżu Yverdon i dołączył do pasażerów, którzy zaalarmowali policję o sytuacji.

Negocjacje z podejrzanym odbywały się częściowo za pośrednictwem WhatsApp i przy pomocy tłumacza mówiącego w języku perskim. Służby ostatecznie zdecydowały się szturmować pociąg i wykonały manewry, aby utrzymać mężczyznę z dala od zakładników.

Z komunikatu policji wynika, że w czasie kryzysu funkcjonariusze musieli kilkakrotnie interweniować ze względu na zachowanie mężczyzny, zanim ostatecznie zdecydowali się wysłać około 60 policjantów do szturmu na pociąg. Jeden z funkcjonariuszy próbował unieruchomić mężczyznę paralizatorem. Kiedy to go nie powstrzymano, drugi funkcjonariusz otworzył ogień, śmiertelnie raniąc go, gdy próbował dotrzeć do zakładników – podaje policja.