Szef MSZ Ukrainy: trzeba znaleźć zrównoważone rozwiązanie ws. podwójnego obywatelstwa

Według szefa MSZ Ukrainy, Dmytro Kuleby, Ukraińcy żyjący na emigracji, ale chcący zachować więź z ojczyzną, powinni mieć prawo do posiadania obywatelstwa Ukrainy. Wyklucza jednak taką możliwość m.in. w stosunku do urzędników rządowych oraz obywateli Rosji.

W czwartek szef ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kuleba, był gościem programu publicystycznego „Prawo do Władzy”, podczas którego odniósł się do kwestii podwójnego obywatelstwa na Ukrainie. Sugerował wypracowanie w tej sprawie „zrównoważonego rozwiązania”.

– Ta kwestia wywołuje dyskusje – przyznał minister. – Są ludzie, którzy popierają ten pomysł i tacy, którzy nie popierają. Osobiście uważam, że powinniśmy znaleźć zrównoważone rozwiązanie, gdyż od początku lat 90. [XX wieku – red.], kiedy przyjęto konstytucję i wprowadzono zasadę pojedynczego obywatelstwa, sytuacja radykalnie się zmieniła.

Szef MSZ Ukrainy zaznaczył, od tamtego czasu miliony Ukraińców przeniosły się za granicę, ale osoby te wciąż chcą pozostać ukraińskimi obywatelami. – Miliony z nich pomagały Ukrainie w najtrudniejszym momentach – powiedział Kuleba. Przypomniał, że kiedy był ambasadorem Ukrainy przy Radzie Europy w Strasburgu, to współpracował z Ukraińcami, którzy mieli już francuskie obywatelstwo, ponieważ zgodnie z ukraińskim prawem nie mogli posiadać dwóch paszportów jednocześnie. – Ale jednocześnie oni przesyłali pieniądze, byli wolontariuszami i wspierali Ukrainę. Dlaczego pozbawiamy tych ludzi możliwości bycia naszymi obywatelami?

Jednocześnie Kuleba zaznaczył, że nie można zaakceptować tego, by członkowie służby cywilnej lub urzędnicy rządowi posiadali jakiekolwiek inne obywatelstwo poza ukraińskim. – I, oczywiście, żadnego podwójnego obywatelstwa z państwem-agresorem, można ustanowić dodatkowe kryteria, żeby to wyplenić – powiedział ukraiński minister.

– My na Ukrainie musimy znaleźć na to zrównoważone rozwiązani. Żeby Ukraińcy, którzy teraz są na całym świecie mieli możliwość, by nie zrywać więzi ze swoją ojczyzną – dodał szef MSZ Ukrainy.

Jesienią ub. roku informowaliśmy, że ukraińskie MSZ pracuje nad koncepcją podwójnego obywatelstwa dla swoich obywateli. Ujawnione szczegóły wskazują jednak, że inicjatywa ta jest ukierunkowana głównie na ukraińską diasporę, a nie na mniejszości narodowe na Ukrainie. Sprawę również przedstawiał wówczas Kuleba, który w tamtym czasie był wicepremierem ds. integracji europejskiej i euro-atlantyckiej. Wtedy również mówił, że ukraińskie prawo niezezwalające na posiadanie podwójnego obywatelstwa jest niedostosowane do obecnych czasów, a Ukraińcy od lat żyjący poza granicami kraju zwyczajnie ukrywają fakt, że często posiadają paszport innego państwa. Kuleba twierdził, że jeśli dalej czują się oni obywatelami Ukrainy, to trzeba to uszanować i dać im takie możliwości.

Anastasia Fitisowa, ekspert z centrum analitycznego Cedos zaznaczała, że na Ukrainie posiadanie paszportu innego kraju nie wiąże się formalnie z jakimiś konsekwencjami prawnymi, a państwo ukraińskie zwykle o takich faktach nie wie. Jej zdaniem, uregulowanie kwestii podwójnego obywatelstwa uprościłoby kwestie administracyjne, np. w obszarze podatków czy spisu ludności. Zarazem uważa, że może to potencjalnie zagrażać bezpieczeństwu państwa, ponieważ w połączeniu z migrantami i mniejszościami etnicznymi dotyczyć to może m.in. mieszkańców części Donbasu kontrolowanej przez separatystów. W 2019 roku Rosja uprościła procedury uzyskiwania rosyjskiego obywatelstwa, w tym dla wspomnianej społeczności, a zdaniem Ficowej, w warunkach konfliktu nie może być zgody na posiadanie jednocześnie obywatelstwa Ukrainy i Rosji.

Latem 2019 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił MSZ wypracowanie mechanizmu,nv. który umożliwiałby nadawanie ukraińskiego obywatelstwa Ukraińcom żyjącym za granicą. Zlecił także swoim urzędnikom opracowanie uproszczonej metody nadawania obywatelstwa Ukrainy osobom, które w swoich krajach cierpią z powodu naruszania ich praw i swobód.

Unian / Kresy.pl