Sullivan: Izrael znów włączył kluczowy wodociąg w Strefie Gazy

Mój izraelski odpowiednik przekazał, że ponownie włączono wodociąg dostarczający wodę do południowej części Strefy Gazy – oświadczył w niedzielę doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

W poniedziałek Izrael wstrzymał dopływ wody w ramach “oblężenia” Strefy Gazy. Sprawę komentował w niedzielę na antenie CCN doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. “W ciągu ostatniej godziny skontaktowałem się z moimi izraelskimi odpowiednikami, którzy poinformowali mnie, że ponownie uruchomili wodociąg w południowej Strefie Gazy” – oświadczył.

Jak dodał, palestyńscy cywile “mają prawo do ochrony przed bombardowaniami”.

“To był przedmiot rozmów w ciągu ostatnich kilku dni i Stany Zjednoczone będą nadal pracować z Izraelem, ONZ, Egiptem, Jordanią i wieloma grupami na miejscu, by zapewnić, że niewinni Palestyńczycy otrzymają dostęp do tych podstawowych potrzeb i są chronieni przed bombardowaniem, bo zasługują na to prawo do bezpieczeństwa tak samo, jak Ukraińcy, czy inni cywile” – przekazał.

Izraelski potwierdził w rozmowie z The Times of Israel, że Izrael wznowił dostawy wody do Strefy Gazy.

W sobotę Izraelskie Siły Obronne (IDF) podały, że kończą przygotowania do „znaczącej operacji lądowej” w Strefie Gazy. W oświadczeniu zaznaczono, że szykowane jest „rozszerzenie ofensywy” poprzez zastosowanie „szerokiego spektrum ofensywnych planów operacyjnych”. Mają one zawierać „połączone i skoordynowane ataki z powietrza, morza i lądu”. Jednocześnie, wciąż trwają naloty na cele w enklawie. Izrael twierdzi, że atakuje miejsca związane z Hamasem.

barrons.com / timesofisrael.com / wnp.pl / Kresy.pl