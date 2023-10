Spór o aborcję w przyszłej umowie koalicyjnej? Żukowska kłóci się z Kosiniakiem-Kamyszem

Nie zgodzę się na wpisanie jakichkolwiek spraw światopoglądowych do umów koalicyjnych, jak np. o legalnej do 12 tygodnia aborcji, popieranej przez KO i Lewicę – oświadczył we wtorek szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. “Na takiej samej podstawie, jak sprawy rolników, czy co tam chcesz do umowy zgłosić” – odpowiedziała mu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Lider PSL był we wtorek rano gościem Radia Zet. Był pytany m.in. o poparcie legalnej aborcji do 12 tygodnia przez KO i Lewicę w kontekście ewentualnej koalicji z tymi ugrupowaniami. “Żadne sprawy światopoglądowe nigdy nie mogą być przedmiotem umowy koalicyjnej” – odpowiedział.

“Na jakiekolwiek wpisywanie w umowy koalicyjne spraw światopoglądowych się nie zgodzę” – zadeklarował.

Do jego słów odniosła się na platformie X posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Stwierdziła, że odbyłoby się to “na takiej samej podstawie, jak sprawy rolników, czy co tam chcesz do umowy zgłosić”.

Na takiej samej podstawie, @KosiniakKamysz, jak sprawy rolników, czy co tam chcesz do umowy zgłosić. https://t.co/gSj2dyor6R — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) October 17, 2023

We wtorek po godz. 8:00 PKW opublikowała wyniki z ponad po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodach głosowania. Wynika z nich, że PiS zdobyło 35,38 proc. głosów; KO – 30,70 proc., a Trzecia Droga – 14,40 proc.

Kolejne miejsca zajęły: Nowa Lewica – 8,61 proc. i Konfederacja – 7,16 proc.

Oznacza to, że blok Koalicja Obywatelska–Trzecia Droga–Lewica może liczyć na 248 mandatów w nowym Sejmie i odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość.

W niedzielę Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze były otwarte od 7 do 21. Wstępne dane wskazywały, że w niedzielnych wyborach odnotowano najwyższą frekwencję w historii III RP. Wyniosła aż 74,37 proc.

bankier.pl / Kresy.pl