Włoski wirusolog: Oskarżenia o rasizm uniemożliwiły poprawną reakcję na epidemię koronawirusa

Jednym z przykładów beztroskiego podejścia Włochów do epidemii na jej początku jest ogólnokrajowa akcja rozpoczęta przez burmistrza Florencji, która miała zachęcać Włochów do przytulania Chińczyków w celu „powstrzymania nienawiści”.

#coronavirus: seguiamo le indicazioni delle autorità sanitarie e usiamo cautela, ma nessun terrorismo psicologico e soprattutto basta con i soliti sciacalli che non vedevano l’ora di usare questa scusa per odiare e insultare. Uniti in questa battaglia comune! #AbbracciaUnCinese pic.twitter.com/pUdqEl0piW — Dario Nardella (@DarioNardella) February 1, 2020

Obecna sytuacja we Włoszech określana jest jako „tragiczna”. Zarażonych koronawirusem jest ponad 40 tysięcy osób. Wykrywa się ok. 3500 nowych przypadków dziennie, dotychczas zmarło ponad 2500 osbób. Najbardziej dotkniętym regionem jest Lombardia. Jak informowaliśmy w środę, dzienna liczba zgonów wynosi już niemal 500. Lekarze niedługo mogą być zmuszeni do selekcji osób mających dostęp do intensywnej terapii – takiej opieki pozbawione zostaną osoby powyżej 80 roku życia.

Kresy.pl / cnn.com